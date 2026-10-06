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Сава на изузетно ниском водостају, и даље отежан ријечни саобраћај

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06.10.2026 13:05

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Ријека Сава
Фото: Pixabay/GoranH

Послије изузетно сушног љета, Сава код Шапца и даље је на изузетно ниском водостају, а према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, данас је измјерен водостај око минус 105 центиметара.

Низак водостај озбиљно отежава и ријечни саобраћај, а садашњи водостај је знатно испод нивоа који се сматра значајним за безбједну пловидбу.

Пловни пут Саву код Шапца сврстава међу критичне секторе у периодима малих вода.

Риболовац и љубитељ Саве Дејан Митјев каже да посљедице ниског водостаја већ осјећају и привреда и људи који живе уз ријеку, али упозорава да би у будућности проблем могли да буду све израженији екстреми - и ниски и високи водостаји.

"Пловидбе тренутно нема. Имамо фабрику која користи ријеку за транспорт робе и сигурно ћемо и у будућности имати проблеме због све израженијих и екстремнијих осцилација водостаја. Имаћемо и изузетно ниске, али и изузетно високе водостаје. Оно што смо имали 2014. године сигурно ће се поновити, само је питање када. Некада су се ријеке на појединим мјестима разливале, а данас су ти простори ограничени насипима, па ријеке имају мање могућности за природно разливање. Због тога можемо очекивати све брже скокове водостаја и нагле падове, а таквих екстремних ситуација у будућности ће, по свему судећи, бити све више", сматра Митјев.

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На могуће велике осцилације Саве код Шапца показује и историја мјерења - овогодишњи минимум достигао -117 центиметара, а највиши водостај забиљежен је током катастрофалних поплава 17. маја 2014. године, када је Сава достигла 664 центиметра, што значи да је разлика између два екстрема 7,81 метар.

У септембру ове године забиљежен је историјски минимум од минус 117 центиметара, чиме је оборен дотадашњи рекорд од минус 116 центиметара из августа 2003. године, преноси Танјуг.

Хидролошка станица у Шапцу основана је 1921. године, а систематска мјерења водостаја обављају се од 1923. године, што овогодишњи минимум чини најнижим забиљеженим у историји мјерења на овој локацији.

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Тагови :

водостај

Сава

ријечни саобраћај

Шабац

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