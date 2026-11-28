Аутор:АТВ редакција
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У основној школи „Аљи Кељменди“ у Вучитрну организован је наступ ученика поводом Дана албанске заставе, а том приликом дјеца су била обучена у униформе такозване ОВК, док су изводила пјесму „Командант“, посвећену Ридвану Ћазимију, познатијем као командант Леши, једном од вођа такозване Ослободилачке војске Прешева, Медвеђе и Бујановца.
🇷🇸❗️Skandal u Vučitrnu: Đaci u uniformama tzv. OVK pevali o teroristi Ridvanu Cazimiju
▪️U osnovnoj školi "Alji Keljmendi“ u Vučitrnu, organizovan je nastup učenika povodom Dana albanske zastave, a tom prilikom deca su bila obučena u uniforme tzv. OVK, dok su izvodili pesmu "Komandant" posvećenu Ridvanu Cazimiju, poznatijem kao komandant Leši, jednom od vođa tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca.— RT Balkan (@rtbalkan) November 28, 2026
Подсјетимо, у Бујановцу се одржавају „Дани команданта Лешија“, а осим тога, у Великом Трновцу, родном селу Ћазимија, заправо предграђу Бујановца, одмах уз главну улицу још од 2002. године стоји споменик „команданту Лешију“, а од 2012. године Ћазими има и музеј у Бујановцу. Музеј и споменик неизоставни су дио образовања и васпитавања младих генерација Албанаца у овом дијелу Србије.
Припадници поменуте ОВПБМ, чији је Ћазими био један од команданата и која је за званичну политику Србије и даље терористичка организација, на албанском „Ушрија Ћлиримтаре е Прешевес, Медвеђес дхе Бујановцит“ (УЧПМБ), први пут су се у јавности појавили у јануару 2000. године, мјесец дана након завршетка рата на Косову и Метохији, на сахрани браће Шаћири, који су страдали у размјени ватре између српске полиције и припадника такозване ОВПБМ у селу Добросин. Главни циљ био је отцјепљење три општине са југа Србије од државе Србије и њихово припајање такозваном Косову.
Доступни подаци говоре да је у свом саставу имала између 1.500 и 2.500 добро наоружаних бораца. Као командант помиње се Шефкет Муслију, ауто-механичар из Кончуља, а по узору на сестринску ОВК, територија на којој су дјеловали била је подијељена на три оперативне зоне – Чарску (сјевер), Карадачку (југ) и Бујановачку (центар).
Командант Бујановачке оперативне зоне био је управо Ридван Ћазими, командант 112. бригаде, у којој је било око 700 бораца. Историјски подаци наводе да је ОВПБМ од јуна 1999. године до расформирања извела више терористичких напада на снаге безбједности Србије, односно на села у Копненој зони безбједности у општини Бујановац, те да је команда била у Ћазимијевом родном Великом Трновцу. У штабу у Великом Трновцу командант Леши држао је фотографију Адема Јашарија, у чијој се јединици борио против Срба у рату на Косову и Метохији. Остало је забиљежено и да су припадници његове јединице извели највише напада и оружаних акција јер су покривали регионални пут Бујановац–Гњилане, главну саобраћајну везу Албанаца са југа Србије са Косовом и даље према Албанији.
Прави „капетан Леши“ био је филмски лик, партизан, капетан који се борио против албанских сепаратиста и балистичких банди на Космету, преноси РТ Балкан.
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