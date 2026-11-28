🇷🇸❗️Skandal u Vučitrnu: Đaci u uniformama tzv. OVK pevali o teroristi Ridvanu Cazimiju ▪️U osnovnoj školi "Alji Keljmendi“ u Vučitrnu, organizovan je nastup učenika povodom Dana albanske zastave, a tom prilikom deca su bila obučena u uniforme tzv. OVK, dok su izvodili pesmu "Komandant" posvećenu Ridvanu Cazimiju, poznatijem kao komandant Leši, jednom od vođa tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca.