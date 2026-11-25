Аутор:АТВ редакција
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Посланици Народне скупштине Србије именовала је 11 чланова делегације за Парламентарни форум Србија - Република Српска.
Одлука о саставу делегације усвојена је на приједлог Студентске листе, која након октобарских избора има већину у Скупштини Србије. Подржале су је обје посланичке групе.
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Ово су сви изабрани чланови парламентарних делегација у међународним институцијама
Делегацију ће предводити Зорица Стојановић, а њен замјеник биће Станко Фуштар. Обоје су са Студентске листе, коју ће у делегацији представљати и Зоран Ђајић, Растко Јовић, Игор Цегледи и Александар Милојковић.
Из посланичке групе Српске напредне странке (СНС) именовани су Душан Марић, Милимир Вујадиновић, Угљеша Мрдић, Јасмина Обрадовић и Александар Шешељ.
Шешељ је именован на приједлог СНС-а, на чијој је листи изабран у парламент, а у СРС-у обавља функцију замјеника предсједника странке. СРС је након избора саопштио да у новом сазиву има четири посланика. Уз Александра Шешеља, на листи СНС-а изабрани су Вјерица Радета, Марина Недељковић и Дејан Маринковић. Александар Шешељ био је посланик и од 2017. до 2020. године.
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