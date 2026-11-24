Аутор:АТВ редакција
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Скупштина Србије вечерас је већином гласова усвојила одлуку о члановима и замјеницима чланова скупштинских одбора.
За одлуку је гласало 133, против је било 93, троје није гласало, од 229 посланика у сали.
Србија
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Скупштина Србије има укупно 20 одбора, а већина изабраних чланова и замјеника чланова су посланици Студентске листе.
Поред њих у одборима ће бити и Ахмедин Шкријељ, самостални посланик који је изабран на листи "СДА-Санџак-Чувари Санџака", затим самостални посланик Усаме Зукорлић, који је изабран на листи "СПП-Покрет за уједињење", као и Шаип Камбери и Висар Мехмети, који су изабрани на листи "Албанска коалиција".
Шеф посланичке групе "Александар Вучић-Србија побеђује" Александар Вучић изјавио је раније да су посланици те групе једногласно одлучили да не учествују у раду скупштинских одбора, јер неће имати ни предсједнике ни замјенике предсједника у одборима.
Самостални посланик из Савеза војвођанских Мађара Борис Бајић рекао је да та странка неће имати своје чланове у скупштинским одборима, док су посланици из Странке правде и помирења Усаме Зукорлић, као и самостални посланик Ахмедин Шкријељ најавили своје учешће.
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