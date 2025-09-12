Снажан раст гледаности уз нову сезону Уне ТВ: Рекордан резултат међу домаћим телевизијама

Извор:
УНА ТВ
12.09.2025
18:42
Хвала вам на повјерењу и подршци!
Са почетком нове сезоне, публика све више времена проводи уз програм УНА телевизије.
Према званичним подацима агенције ''Nielesen'', гледаоци су током јучерашњег дана у просјеку провели чак два сата уз програм УНА телевизије, чиме смо се сврстали на четврто мјесто на цијелом телевизијском тржишту – и то као прва домаћа телевизија по дужини гледања.
УНА телевизија тако наставља да биљежи тренд одличних резултата – у јучерашњем дану чак 51 одсто наше публике чинили су гледаоци у циљној групи од 18 до 49 година.
Посебно смо поносни што смо, у поменутој циљној групи, били међу топ десет најгледанијих телевизија у земљи.
Филмски и серијски садржај заузима посебно мјесто у нашем програму – међу њима се издвајају теленовела "И богати плачу" и грчка хит серија "Дивље пчеле“.
Огромну пажњу гледалаца током јучерашњег дана привукли су и популарни квиз "Једно питање“ као и Вијести УНА телевизије.
Хвала вам на повјерењу и подршци. Останите уз УНА телевизију и наредних дана – јер од понедјељка вас очекује наставак наше нове јесење шеме.
Наша најтоплија препорука је емисија "Поподне" коју води сјајан тандем Бошко Јаковљевић и Ана Шупић, сваког радног дана од 17 часова, саопштили су са Уна ТВ.
