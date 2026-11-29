Аутор:АТВ редакција
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На ширем подручју Лучана око 3.000 корисника нема струју због кварова на електро-мрежи које су изазвале сњежне падавине.
Екипе Електродистрибуције су на терену и очекује се да у току дана санирају кварове, преносе београдски медији.
На планинама у ивањичком крају нападало је више од 20 центиметара новог снијега, а температура се спустила и до минус седам степени, преноси Срна.
Друштво
Упозорење из АМС РС: На пут не кретати без зимске опреме!
Најхладније јутрос је било на Копаонику и Црном Врху гдје пада слаб снијег, а у 6.00 је измјерено минус девет степени.
На путевима другог и трећег приоритета, на подручју Чачка и Ивањице, има расквашеног снијега до пет центиметара, те се возачима савјетује опрез и да на пут не крећу без зимске опреме и ланаца.
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