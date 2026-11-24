Након што је Српска напредна странка (СНС) донијела одлуку да не учествује у раду скупштинских одбора, предсједник парламента Александар Чупић посланицима је доставио приједлог одлуке о избору чланова и замјеника чланова ових радних тијела, међу којима се, осим посланика Студентске листе, налазе и представници мањинских листа.

Шеф посланичке групе „Србија побјеђује“ Александар Вучић саопштио је на данашњој сједници парламента да је та група донијела одлуку да „не учествује у раду одбора“ због, како је навео, „урушавања свега демократског што је у овој земљи постојало“.

СНС, заправо, новој већини у парламенту замјера што јој није додијелила ниједно предсједавајуће мјесто у радним тијелима. С обзиром на овакву одлуку напредњака, већину предложених чланова и замјеника чланова скупштинских одбора чине народни посланици Студентске листе.

Од представника мањинских листа, Ахмедин Шкријељ из СДА Санџака предложен је за члана Одбора за уставна питања и законодавство, Усаме Зукорлић из Странке правде и помирења за члана Одбора за спољне послове, Шаип Камбери из Албанске коалиције за члана Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, а Висар Мехмери, такође из Албанске коалиције, за замјеника члана Одбора за културу и информисање.

Међу предложеним члановима и замјеницима чланова скупштинских одбора нема народних посланика Савеза војвођанских Мађара.

У наставку је комплетан списак предложених чланова и замјеника чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

Одбор за уставна питања и законодавство

Др Сања Савчић, за члана – проф. др Александра Илић, за замјеника члана, Сара Ел Сараг, за члана – Татјана Жунић, за замјеника члана, Јелка Аксентијевић, за члана – Маја Крстић, за замјеника члана, Петар Митов, за члана – доц. др Јован Вујичић, за замјеника члана, Феђа Димовић, за члана – др Марио Рељановић, за замјеника члана, Мирза Рамусовић, за члана – Слободан Савић, за замјеника члана, Станко Фуштар, за члана – Митар Крстић, за замјеника члана, Урош Радованчев, за члана – проф. др Растко Јовић, за замјеника члана, Ахмедин Шкријељ, за члана – Адем Маврић, за замјеника члана, Проф. др Светлана Станаревић, за члана – Владан Манчић, за замјеника члана.

Одбор за одбрану и унутрашње послове

Др Предраг Мрђа, за члана – Младен Крстић, за замјеника члана, Александар Арсић, за члана – проф. др Милица Васиљевић Благојевић, за замјеника члана, Дејан Иванишевић, за члана – Микица Сибиновић, за замјеника члана, Феђа Димовић, за члана – Милан Матић, за замјеника члана, Проф. др Светлана Станаревић, за члана – проф. др Растко Јовић, за замјеника члана, Митар Крстић, за члана – Слободан Бубњевић, за замјеника члана, Др Милана Писарић, за члана – Владан Манчић, за замјеника члана, Проф. др Љубица Опарница, за члана – др Јанко Међедовић, за замјеника члана, Проф. др Јово Бакић, за члана – проф. др Радомир Саичић, за замјеника члана, Станко Фуштар, за члана – Милан Богуновић, за замјеника члана.

Одбор за спољне послове

Адем Маврић, за члана – Сара Валентик, за замјеника члана, Микица Сибиновић, за члана – Никола Микић, за замјеника члана, Ивана Петровић, за члана – Катарина Станковић, за замјеника члана, Проф. др Милена Петровић, за члана – проф. др Оливер Тошковић, за замјеника члана, Владан Јовановић, за члана – мр Маријана Цветковић Марковић, за замјеника члана, Проф. др Татјана Пауновић, за члана – Ана Трифуновић, за замјеника члана, Др Милица Јовановић, за члана – Катарина Шћепановић, за замјеника члана, Др Александар Нешковић, за члана – проф. др Јово Бакић, за замјеника члана, Др Станислав Милошевић, за члана – др Слободан Вукосавић, за замјеника члана, Усаме Зукорлић, за члана – доц. др Сања Фриц, за замјеника члана.

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

Доц. др Јован Вујичић, за члана – Марија Митровић, за замјеника члана, Феђа Димовић, за члана – Драган Богојевић, за замјеника члана, Тања Ђорђевић Хамидовић, за члана – Милош Јевтић, за замјеника члана, Сара Ел Сараг, за члана – Митар Крстић, за замјеника члана, Јелка Аксентијевић, за члана – проф. др Љубица Опарница, за замјеника члана, Владан Манчић, за члана – Слободан Савић, за замјеника члана, Петар Митов, за члана – Зоран Стојиљковић, за замјеника члана, Проф. др Александра Илић, за члана – Станко Фуштар, за замјеника члана, Др Милана Писарић, за члана – др Марија Маруна, за замјеника члана, Мирза Рамусовић, за члана – др Сања Савчић, за замјеника члана.

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова

Сара Валентик, за члана – проф. др Мирјана Николић, за замјеника члана, Проф. др Марина Петровић Јулић, за члана – Андреа Беседеš Нађ, за замјеника члана, Јована Јемовић, за члана – Владан Јовановић, за замјеника члана, Славица Филиповић, за члана – Тања Ђорђевић Хамидовић, за замјеника члана, Јелена Петровић, за члана – доц. др Немања Крстић, за замјеника члана, Александар Васов, за члана – Југослав Ристић, за замјеника члана, Др Владимир Савић, за члана – Мирза Рамусовић, за замјеника члана, Мр Весна Сеничић, за члана – проф. др Драган Стојић, за замјеника члана, Татјана Петровић Ропрет, за члана – Жељко Хубач, за замјеника члана, Шаип Камбери, за члана – Милена Ђорђевић, за замјеника члана.

Одбор за дијаспору и Србе у региону

Дејан Ђурђев, за члана – Дејан Бодирога, за замјеника члана, Тихомир Станић, за члана – проф. др Лидија Димитријевић, за замјеника члана, Ана Трифуновић, за члана – Драган Јовановић, за замјеника члана, Катарина Шћепановић, за члана – проф. др Вера Радовић, за замјеника члана, Татјана Жунић, за члана – проф. др Зорица Стојановић, за замјеника члана, Урош Микић, за члана – мр Маријана Цветковић Марковић, за замјеника члана, Југослав Гашић, за члана – др Станислав Милошевић, за замјеника члана, Др Мирослав Андрић, за члана – Стефан Младеновић, за замјеника члана, Проф. др Славољуб Узуновић, за члана – мр Биљана Радовановић Бркановић, за замјеника члана.

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

Горан Перишић, за члана – др Милица Јовановић, за замјеника члана, Др Милош Тодоровић, за члана – др Предраг Мрђа, за замјеника члана, Др Иван Ћирић, за члана – Југослав Ристић, за замјеника члана, Др Марија Чупић, за члана – проф. др Драган Стојковић, за замјеника члана, Др Дејан Јакшић, за члана – др Дејан Шошкић, за замјеника члана, Дражен Драшковић, за члана – Живојин Миловановић, за замјеника члана, Др Весна Спасојевић Бркић, за члана – Микица Сибиновић, за замјеника члана, Др Гордана Стефановић, за члана – проф. др Зоран Стевановић, за замјеника члана, Др Данијела Стошић Панић, за члана – проф. др Александар Милојковић, за замјеника члана, Проф. др Сретен Стојановић, за члана – Зоран Тајић, за замјеника члана.

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Дејан Јакшић, за члана – проф. др Милена Петровић, за замјеника члана, Проф. др Драган Стојковић, за члана – проф. др Милица Васиљевић Благојевић, за замјеника члана, Проф. др Душан Ђурђевић, за члана – Санела Рамадановић, за замјеника члана, Проф. др Драган Стојић, за члана – Дејан Иванишевић, за замјеника члана, Милош Јевтић, за члана – др Имре Кризманич, за замјеника члана, Др Милош Тодоровић, за члана – др Данијела Стошић Панић, за замјеника члана, Др Марија Чупић, за члана – др Милица Јовановић, за замјеника члана, Андреа Беседеш Нађ, за члана – Милан Матић, за замјеника члана, Др Дејан Шошкић, за члана – проф. др Јована Деветаковић, за замјеника члана, Др Драган Милићев, за члана – др Марија Маруна, за замјеника члана.

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Александар Васов, за члана – Андреа Беседеš Нађ, за замјеника члана, Проф. др Јована Деветаковић, за члана – проф. др Зоран Стевановић, за замјеника члана, Саша Томас, за члана – Иван Милосављевић, за замјеника члана, Јована Јемовић, за члана – др Имре Кризманич, за замјеника члана, Младен Крстић, за члана – др Иван Ћирић, за замјеника члана, Игор Цепледи, за члана – др Драган Цветковић, за замјеника члана, Проф. др Зорица Стојановић, за члана – Дејан Иванишевић, за замјеника члана, Драган Богојевић, за члана – Милан Богуновић, за замјеника члана, Златко Кокановић, за члана – проф. др Ана Савић, за замјеника члана, Тоша Турчић, за члана – Милан Матић, за замјеника члана.

Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

Александар Арсић, за члана – проф. др Сретен Стојановић, за замјеника члана, Зоран Тајић, за члана – др Предраг Мрђа, за замјеника члана, Др Марија Маруна, за члана – проф. др Ана Савић, за замјеника члана, Игор Микитишин, за члана – проф. др Драган Стојић, за замјеника члана, Проф. др Александар Милојковић, за члана – Дражен Драшковић, за замјеника члана, Иван Милосављевић, за члана – др Милан Здравковић, за замјеника члана, Др Марко Николић, за члана – проф. др Душан Ђурђевић, за замјеника члана, Доц. др Сања Фриц, за члана – др Весна Спасојевић Бркић, за замјеника члана, Др Драган Милићев, за члана – проф. др Зорица Стојановић, за замјеника члана, Др Имре Кризманич, за члана – Златко Кокановић, за замјеника члана.

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информационо друштво

Маја Црногорац Ђурић, за члана – Марија Миловановић, за замјеника члана, Катарина Шћепановић, за члана – Славица Филиповић, за замјеника члана, Проф. др Радомир Саичић, за члана – др Ирена Љубомировић, за замјеника члана, Сузана Роган, за члана – мр Весна Сеничић, за замјеника члана, Татјана Петровић Ропрет, за члана – Марија Митровић, за замјеника члана, Проф. др Милица Васиљевић Благојевић, за члана – др Александра Попин, за замјеника члана, Др Милан Здравковић, за члана – др Весна Спасојевић Бркић, за замјеника члана, Др Милица Јовановић, за члана – др Марко Николић, за замјеника члана, Др Далиборка Пурић, за члана – проф. др Вера Радовић, за замјеника члана, Др Анђелка Булатовић, за члана – проф. др Татјана Пауновић, за замјеника члана.

Одбор за Косово и Метохију

Доц. др Југослав Гашић, за члана – проф. др Радомир Саичић, за замјеника члана, Дејан Ђурђев, за члана – Младен Крстић, за замјеника члана, Проф. др Душан Ђурђевић, за члана – Ивана Петровић, за замјеника члана, Проф. др Милена Петровић, за члана – Марија Вуловић, за замјеника члана, Феђа Димовић, за члана – др Драгана Ђорђевић, за замјеника члана, Никола Микић, за члана – Александра Штимац, за замјеника члана, Саша Томас, за члана – Игор Цепледи, за замјеника члана, Татјана Петровић Ропрет, за члана – Јована Јемовић, за замјеника члана, Др Далиборка Пурић, за члана – Дражен Драшковић, за замјеника члана.

Одбор за културу и информисање

Слободан Бубњевић, за члана – Ивана Петровић, за замјеника члана, Марија Вуловић, за члана – Тихомир Станић, за замјеника члана, Бојан Димитријевић, за члана – Жељко Хубач, за замјеника члана, Милена Ђорђевић, за члана – мр Тибор Лазар, за замјеника члана, Урош Микић, за члана – др Александра Попин, за замјеника члана, Никола Микић, за члана – Сузана Роган, за замјеника члана, Стефан Младеновић, за члана – проф. др Славољуб Узуновић, за замјеника члана, Проф. др Мирјана Николић, за члана – Драган Јовановић, за замјеника члана, Мр Биљана Радовановић Бркановић, за члана – др Јанко Међедовић, за замјеника члана, Мр Маријана Цветковић Марковић, за члана – Висар Мехмети, за замјеника члана.

Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

Томислав Вељковић, за члана – др Александар Бауцал, за замјеника члана, Доц. др Немања Крстић, за члана – Јелка Аксентијевић, за замјеника члана, Проф. др Иван Мијаиловић, за члана – др Марија Бјелобрк, за замјеника члана, Живојин Миловановић, за члана – Милина Марић, за замјеника члана, Др Марио Рељановић, за члана – Александра Перков, за замјеника члана, Југослав Ристић, за члана – Горан Перишић, за замјеника члана, Весна Срећковић, за члана – проф. др Оливер Тошковић, за замјеника члана, Зоран Стојиљковић, за члана – Маја Црногорац Ђурић, за замјеника члана, Владан Јовановић, за члана – Тоша Турчић, за замјеника члана, Др Јанко Међедовић, за члана – Александар Цветковић, за замјеника члана.

Одбор за здравље и породицу

Др Марија Бјелобрк, за члана – др Александар Нешковић, за замјеника члана, Маја Крстић, за члана – Татјана Пејић, за замјеника члана, Др Владимир Савић, за члана – Јелена Петровић, за замјеника члана, Александра Штимац, за члана – Ана Трифуновић, за замјеника члана, Милина Марић, за члана – Татјана Жунић, за замјеника члана, Проф. др Лидија Димитријевић, за члана – Татјана Петровић Ропрет, за замјеника члана, Александар Цветковић, за члана – Александра Перков, за замјеника члана, Катарина Станковић, за члана – Маја Крстић, за замјеника члана, Др Мирослав Андрић, за члана – Слободан Савић, за замјеника члана.

Одбор за заштиту животне средине

Др Драгана Ђорђевић, за члана – Милан Богуновић, за замјеника члана, Златко Кокановић, за члана – Александар Васов, за замјеника члана, Др Имре Кризманич, за члана – проф. др Јована Деветаковић, за замјеника члана, Санела Рамадановић, за члана – Бојан Димитријевић, за замјеника члана, Проф. др Ана Савић, за члана – Зоран Тајић, за замјеника члана, Проф. др Зоран Стевановић, за члана – Иван Милосављевић, за замјеника члана, Др Гордана Стефановић, за члана – проф. др Иван Мијаиловић, за замјеника члана, Проф. др Марија Лесјак, за члана – Зоран Стојиљковић, за замјеника члана, Др Драган Цветковић, за члана – Игор Цепледи, за замјеника члана.

Одбор за европске интеграције

Доц. др Јован Вујичић, за члана – проф. др Татјана Пауновић, за замјеника члана, Др Слободан Вукосавић, за члана – др Сања Савчић, за замјеника члана, Др Александар Бауцал, за члана – Марија Чупић, за замјеника члана, Маја Крстић, за члана – Адем Маврић, за замјеника члана, Др Ирена Љубомировић, за члана – Катарина Станковић, за замјеника члана, Др Александар Нешковић, за члана – др Гордана Стефановић, за замјеника члана, Др Милана Писарић, за члана – др Данијела Стошић Панић, за замјеника члана, Др Илија Срдановић, за члана – Сара Валентик, за замјеника члана, Жељко Хубач, за члана – др Милан Здравковић, за замјеника члана, Проф. др Оливер Тошковић, за члана – проф. др Марина Петровић Јулић, за замјеника члана.

Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

Станко Фуштар, за члана – Слободан Бубњевић, за замјеника члана, Јелка Аксентијевић, за члана – проф. др Растко Јовић, за замјеника члана, Др Анђелка Булатовић, за члана – Милош Јевтић, за замјеника члана, Проф. др Татјана Грујић, за члана – Марија Миловановић, за замјеника члана, Југослав Ристић, за члана – Татјана Пејић, за замјеника члана, Проф. др Драган Стојковић, за члана – Урош Радованчев, за замјеника члана, Проф. др Саша Белић, за члана – др Данијела Стошић Панић, за замјеника члана, Сара Ел Сараг, за члана – др Иван Ћирић, за замјеника члана, Проф. др Љубица Опарница, за члана – др Дејан Шошкић, за замјеника члана, Доц. др Сања Фриц, за члана – др Дејан Јакшић, за замјеника члана.

Одбор за контролу служби безбједности

Митар Крстић, за члана – проф. др Саша Белић, за замјеника члана, Проф. др Светлана Станаревић, за члана – проф. др Марија Лесјак, за замјеника члана, Проф. др Александра Илић, за члана – др Милана Писарић, за замјеника члана, Проф. др Јово Бакић, за члана – Петар Митов, за замјеника члана, Микица Сибиновић, за члана – Јелка Аксентијевић, за замјеника члана.

Одбор за права дјетета

Маја Црногорац Ђурић, за члана, представник Посланичке групе „Студентска листа“ – проф. др Вера Радовић, за замјеника члана, Марија Миловановић, за члана, представник Посланичке групе „Студентска листа“ – др Далиборка Пурић, за замјеника члана, Марија Митровић, за члана, представник Посланичке групе „Студентска листа“ – проф. др Татјана Грујић, за замјеника члана.

(Мондо)