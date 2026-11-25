Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Рањена спремачица Прве техничке школе у Крагујевцу спречила је крвопролиће у тој установи када се голорука испречила на путу наоружаном седамнаестогодишњем ученику четвртог разреда, онемогућивши га да уђе у учионицу и запуца према ђацима.
Инцидент се догодио у уторак око осам часова ујутру, када је матурант ушао у школу са малокалибарском пушком у руци и испалио хице према хигијеничаркама које су се налазиле у холу. Једна радница је рањена у ногу, док је друга задобила повреде од распршеног стакла. Након што се оружје заглавило, осaмнaeстогодишњак је покушао да побјегне, али га је полицајац брзо сустигао и савладао.
Према незваничним сазнањима извора блиског истрази, осумњичени ученик је имао сукоб са једним ђаком који му је наводно био главна мета. Када је ушао у објекат покушавајући да сакрије оружје, једна од спремачица је уочила пушку и кренула ка њему како би заштитила децу, након чега је нападач испалио хитац у њеном правцу. Извор наводи да су родитељи и ученици свјесни да је храбра радница Д. Р. својом реакцијом спречила трагедију великих размјера.
Свијет
Дјевојчица (12) се породила: Са партнером (16) живи већ три године, љекари забринути
Осумњичени тинејџер је прије доласка у школу најавио напад на друштвеним мрежама објављивањем фотографије у маскирној униформи са пушком и наведеним датумом. Сумња се да је користио нелегално оружје свог оца.
Из Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу саопштено је да су две повређене жене довезене око 8.30 часова, да су свјесне, оријентисане и стабилних виталних параметара. Код једне пацијенткиње констатовани су хематом и оток у пределу левог капка те више тачкастих рана по тијелу, док друга има рану у пределу левог кољена и огуљотину на лицу. Обе су задржане на посматрању и ван су животне опасности.
Поред малољетника, који се терети за тешко убиство у покушају, полиција је ухапсила и његовог оца С. М. (49) због сумње да је починио кривично дјело недозвољеног држања и ношења ватреног оружја и муниције, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму