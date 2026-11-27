Аутор:АТВ редакција
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Академик и редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду др Радомир Саичић је кандидат Студентске листе на предстојећим ванредним предсједничким изборима заказаним за 27. децембар.
Србија
Огласио се Радомир Саичић
Саичић је већ актуелни народни посланик у новом сазиву Скупштине Србије, гдjе му је мандат потврђен 17. новембра на листи "Студентска листа – Студенти побеђују".
Радомир Саичић рођен је 31. октобра 1961. године у Београду. Основне (1983) и магистарске студије (1987) завршио је на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, док је докторат из хемијских наука одбранио 1992. године на Хемијском факултету у Београду.
Постдокторско усавршавање завршио је 1995/96. године на Институту за хемију природних производа Националног центра за научна истраживања (ЦНРС) у мјесту Жиф-сир-Ивет у Француској, гдjе је 2005. био и гостујући истраживач.
Универзитетску каријеру започео је 1984. године као асистент приправник, а звање редовног професора на Хемијском факултету у Београду стекао је 2002. године.
На истом факултету био је шеф Катедре за органску хемију (од 1999. до 2003, као и поново од октобра 2023. године) и предсједник Етичке комисије (од 2021). Његове уже научне области су органска хемија, органска синтеза и медицинска хемија.
За дописног члана Српске академије наука и умјетности (САНУ), у Одјељењу хемијских и биолошких наука, изабран је 1. новембра 2012, а за редовног члана 8. новембра 2018. године.
У оквиру Академије обавља функцију потпредсједника Стручног савjета Аудио-визуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ, члан је Стручног савjета Галерије САНУ, као и више академијских одбора (за образовање, међународну сарадњу, материјале и српско питање).
Током каријере руководио је бројним домаћим и међународним научноистраживачким пројектима, укључујући истраживања усмјерена на развој нових синтетичких метода, производњу антитуморног агенса паклитаксела, вазодилататора изосорбид-динитрата, као и пројекте Фонда за науку Републике Србије и Европске комисије.
Добитник је значајних научних признања:
Изјашњава се као Србин из Црне Горе и православац. Женио се два пута – први пут са 22 године током студија, а након развода послије шест година брака, други пут се оженио по повратку са ратишта и у том браку је и данас.
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