Србин осуђен на 10 година затвора због наводног ратног злочина

Аутор:АТВ редакција
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Милорад Ђоковић из Витомирице код Пећи осуђен је првостепено на десет година затвора пред Основним судом у Приштини због наводног ратног злочина 1999. године на Косову и Метохији.
Предсједаваћа судског вијећа Доника Шаља навела је у пресуди да је Ђоковић у селу Оздрим код Пећи као "резервни полицајац у саизвршилаштву са другим српским полицајцима учествовао у претресу, тучи и хапшењу десетина албанских цивила".
Она је додала да ће у казну бити урачунато вријеме проведено у притвору, у којем ће Ђоковић остати до правоснажности пресуде.
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Ухапшен је у јуну 2022. године и од тада се налази у притвору. Ђоковић је био једини Србин који је живио у Витомирици, гдје му је кућа у мартовском погрому 2004. године спаљена.
Милорад се у Витомирицу вратио 2008. године.
(Срна)
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