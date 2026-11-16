Срећан крај потраге: Пронађена дјевојчица чији је нестанак пријављен у недјељу

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица (14) из Новог Сада, чији нестанак је пријављен у недјељу 15. новембра, је пронађена данас око 15 часова. Дјевојчица је пронађена жива и здрава, без икаквих повреда.
Дјед дјевојчице је потврдио да су дјевојчицу пронашли чланови породице. Након проналаска су је одвели у полицију како би дала изјаву и објаснила шта се догодило.
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"Ми смо је пронашли прије пола сата. Све је сада добро.
Она је добро и нема никакве повреде. Сада је водимо у полицију да да изјаву, све ће бити добро", изјавио је дјед дјевојчице за "Курир".
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