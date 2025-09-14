Српска погача, вино и ракија освојили Кинезе

Извор:
На националном павиљону Србије на 25. Међународном сајму инвестиција и трговине (ЦИФИТ) у Сјамену, који је окупио више од 110 држава из цијелог свијета, посебну пажњу гостију привукли су домаћа погача са сољу и медом, вина, ракије и традиционални гастрономски специјалитети, а нарочито јела са ајваром, урнебес салатом и домаћом пршутом.
Српски штанд који је ове године носио слоган "Из Србије - са љубављу", привукао је велики број страних посјетиоца, прије свега Кинеза који су били одушевљени винима и ракијама из свих крајева наше државе, али и специјалним коктелима са ракијом и медом, иза чије рецептуре стоје коктел мајстори из кинеске провинције Фуђијан и града Сјамена.
Иако окружен павиљонима Велике Британије, која је била земља партнер овогодишњег сајма, Мађарске, Словачке и Шпаније на којима су такође представљени традиционални производи и специјалитети домаћих кухиња, национални павиљон Србије имао је запажену посјету, поготово на самом отварању, када су звуци српске народне музике надјачали британске гајде.
ЦИФИТ 2025 окупио је од 8. до 11. септембра, такође 77 држава које учествују у иницијативи "Појас и пут", међу којима је и Србија, а процјењује се да је кроз сајамске хале прошло више од 100.000 посетилаца.
Делегацију Србије предводио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић, уз представнике других министарства Владе Србије и Привредне коморе Србије, а током сајма одржани су бројни конструктивни састанци са кинеским партнерима, чији фокус је био на могућностима сарадње двије државе у пољопривреди, енергетици, информационим технологијама и туризму.
Србију је на сајму представљало 20 компанија и привредних друштва које су оствариле бројне контакте са кинеским и међународним партнерима.
Поједине српске компаније на кинеском тржишту послују већ годинама, а међу њима и БТ винарија, чији је представник Милан Настић за Танјуг рекао да су у Кини присутни више од пет година са својим винима, али и да заступају још 18 вина из Србије.
