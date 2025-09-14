Logo

Српска погача, вино и ракија освојили Кинезе

Извор:

Танјуг

14.09.2025

12:11

Коментари:

0
Српска погача, вино и ракија освојили Кинезе
Фото: Pixabay

На националном павиљону Србије на 25. Међународном сајму инвестиција и трговине (ЦИФИТ) у Сјамену, који је окупио више од 110 држава из цијелог свијета, посебну пажњу гостију привукли су домаћа погача са сољу и медом, вина, ракије и традиционални гастрономски специјалитети, а нарочито јела са ајваром, урнебес салатом и домаћом пршутом.

Српски штанд који је ове године носио слоган "Из Србије - са љубављу", привукао је велики број страних посјетиоца, прије свега Кинеза који су били одушевљени винима и ракијама из свих крајева наше државе, али и специјалним коктелима са ракијом и медом, иза чије рецептуре стоје коктел мајстори из кинеске провинције Фуђијан и града Сјамена.

Иако окружен павиљонима Велике Британије, која је била земља партнер овогодишњег сајма, Мађарске, Словачке и Шпаније на којима су такође представљени традиционални производи и специјалитети домаћих кухиња, национални павиљон Србије имао је запажену посјету, поготово на самом отварању, када су звуци српске народне музике надјачали британске гајде.

Hapšenje, lisice

Регион

Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен

ЦИФИТ 2025 окупио је од 8. до 11. септембра, такође 77 држава које учествују у иницијативи "Појас и пут", међу којима је и Србија, а процјењује се да је кроз сајамске хале прошло више од 100.000 посетилаца.

Делегацију Србије предводио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић, уз представнике других министарства Владе Србије и Привредне коморе Србије, а током сајма одржани су бројни конструктивни састанци са кинеским партнерима, чији фокус је био на могућностима сарадње двије државе у пољопривреди, енергетици, информационим технологијама и туризму.

TUŽILAŠTVO-KANTONA-SARAJEVO-140925

Хроника

Осумњичени чланови Удружења "Пантер" предати Тужилаштву КС

Србију је на сајму представљало 20 компанија и привредних друштва које су оствариле бројне контакте са кинеским и међународним партнерима.

Поједине српске компаније на кинеском тржишту послују већ годинама, а међу њима и БТ винарија, чији је представник Милан Настић за Танјуг рекао да су у Кини присутни више од пет година са својим винима, али и да заступају још 18 вина из Србије.

Подијели:

Тагови:

ракија

pogača

Вино

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен

Регион

Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен

5 ч

0
Пољска застава

Свијет

Пољска потврдила: Није било повреде њеног ваздушног простора

5 ч

0
Осумњичени чланови Удружења "Пантер" предати Тужилаштву КС

Хроника

Осумњичени чланови Удружења "Пантер" предати Тужилаштву КС

6 ч

0
Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви

Република Српска

Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви

6 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner