Српски локали на удару тзв. косовске полиције и инспекције

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Уз асистенцију тзв. косовске полиције, инспекцијске службе касно синоћ поново су упале у угоститељске објекте у Сјеверној Митровици. Учестале акције изазивају забринутост међу Србима, који тумаче да се административне мјере претварају у средство притиска на преостало српско становништво.
Акцију је потврдио замјеник командира за регион Сјевер Ердуан Баљићи, наводећи да контроле спроводе надлежне инспекцијске службе, док полиција има улогу обезбјеђивања асистенције.
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Према његовим ријечима, до сада није било инцидената, преноси Косово онлајн.
У акцији учествују Централни инспекторат за надзор тржишта, санитарна инспекција и пореска администрација из Приштине. Ријеч је о привременим институцијама које су учествовале и у претходним контролама угоститељских објеката на сјеверу покрајине.
Посебну забринутост изазива чињеница да ово није изолован случај. Прије само десетак дана инспекцијске службе затвориле су седам угоститељских објеката на сјеверу Косова и Метохије – пет у Сјеверној Митровици и два у Звечану. И тада је полиција пружала асистенцију инспекторима.
Власници појединих локала тада су указивали да су њихови објекти током ове године већ више пута били предмет инспекцијских контрола и затварања. Ипак, надлежне службе нису објавиле детаљна образложења претходних затварања, нити колико ће изречене мјере трајати.
Управо такав континуитет акција, уз присуство полиције и недостатак јасних информација о утврђеним неправилностима, одговара на питања да ли се инспекцијске контроле спроводе ради примјене закона или се њиховим учесталим понављањем ствара притисак на српске привреднике и становништво на сјеверу Космета.
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За српску заједницу, чији је економски и институционални простор посљедњих година већ значајно сужен, свака нова акција косовских институција представља додатни разлог за забринутост. Закон мора да важи за све, али контроле морају бити транспарентне, засноване на јасним правилима и спроведене без дискриминације.
За сада нема података о томе да ли је у најновијој акцији неки локал затворен, нити да ли су инспектори утврдили неправилности, што још више говори о мотивима ове акције.
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