Аутор:АТВ редакција
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Наш избор није био случајан, процес доношења одлука никада није био ни брз а ни лак. Демократија захтева вријеме и дијалог. Од самог почетка вјеровали смо да снага и промјене нису у једном појединцу, већ у читавој заједници која стоји за дељених циљева, рекли су на конференцији за медије "Студенти поново побеђују".
Речено је како су жељели да предложе човјека чија подршка никад није била декларативна.
"Жељели смо некога ко је од самог почетка био раме уз раме са нама. Надамо се да ће и грађанке и грађани у нашем кандидату препознати спремност да се у свом раду држи принципа који су изградили сваки наш успех", истакли су.
Србија
Званично: Радомир Саичић кандидат за предсједника Србије
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