Коментари:0
Стечај Алта банке довео је у незавидан положај грађане који су у овој финансијској институцији започели процедуру за добијање стамбеног кредита.
Посебно су угрожени они који су већ пронашли некретнину, потписали предуговор са продавцем и уплатили капару, рачунајући да ће банка финансирати остатак купопродајне цијене.
Њихов даљи правни положај зависи од тога у којој фази се налазио поступак одобравања кредита у тренутку када је Народна банка Србије одузела дозволу за рад Алта банци и када је отворен стечајни поступак.
Отварањем стечајног поступка престаје редовно пословање банке, чиме се заустављају и незавршени поступци одобравања нових кредита.
Клијенти који су само поднијели захтјев за стамбени кредит, као и они којима је кредит интерно одобрен, али нису потписали уговор са банком, не могу рачунати на наставак редовне процедуре и исплату средстава.
За њих је најбрже потенцијално решење подношење захтјева за стамбени кредит у другој банци. Уколико већ имају прикупљену документацију и процјену вриједности некретнине, могу покушати да убрзају поступак, посебно ако их обавезују рокови из предуговора са продавцем.
Другачији правни положај имају клијенти који су већ закључили уговор о стамбеном кредиту са Алта банком, али средства нису исплаћена прије отварања стечаја.
Члан 94. Закона о стечају уређује поступање са двострано обавезујућим уговорима који до почетка стечајног поступка нису у потпуности извршени.
Стечајни управник може да одлучи да испуни уговор или да одбије његово извршење. У другом случају клијент може да пријави одговарајуће потраживање у стечајном поступку.
Клијент такође може писаним путем да затражи од стечајног управника да се изјасни о извршењу уговора, а законом је за достављање одговора предвиђен рок од 15 дана од пријема позива.
Међутим, потписан уговор сам по себи не гарантује да ће кредит бити исплаћен, преноси Блиц.
Један од највећих проблема имају грађани који су већ уплатили капару продавцу некретнине и обавезали се да ће у одређеном року исплатити остатак купопродајне цијене.
Немогућност реализације стамбеног кредита не значи аутоматски да купац има право на повраћај капаре. То зависи од одредаба предуговора, разлога због којих купопродаја није реализована и других околности конкретног случаја.
Због тога би купци требало што прије да контактирају продавца и покушају да договоре продужење рока за исплату некретнине, како би добили довољно времена за подношење захтјева за кредит у другој банци.
У одређеним околностима може се поставити и питање накнаде штете због изгубљене капаре, али је за то потребно утврдити правни основ и одговорност банке.
Посебно је компликована ситуација у којој је новац намијењен за капару уплаћен на посебан рачун у Алта банци, али није пренијет продавцу прије отварања стечаја.
Закон о стечају предвиђа могућност издвајања одређене имовине из стечајне масе по основу такозваног излучног права.
Међутим, сама чињеница да је новац био намијењен за капару не гарантује његово аутоматско издвајање. Неопходно је утврдити коме средства правно припадају, како су евидентирана и на основу које документације су уплаћена.
Грађани који су започели процедуру за добијање стамбеног кредита у Алта банци требало би да прикупе и сачувају сљедећу документацију:
Након прикупљања документације потребно је обратити се Агенцији за осигурање депозита, која обавља функцију стечајног управника Алта банке, и провјерити рокове и услове за евентуалну пријаву потраживања.
Важно је напоменути да осигурање депозита до 50.000 евра није исто што и заштита потраживања по основу нереализованих стамбених кредита или изгубљене капаре.
Србија
2 ч1
Србија
3 ч6
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму