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Апелациони суд поништио је одлуку Вишег суда у Београду о укидању притвора Марку Павловићу, који је у јануару 2025. аутомобилом ударио студенткињу Соњу Поњавић и којег је помиловао тадашњи предсједник Србије Александар Вучић.
Како је за агенцију ФоНет изјавила адвокатица Милица Радовић, суд је указао да одлука о помиловању садржи погрешну законску квалификацију кривичног дјела, због чега се помиловање не односи на дјело за које је Павловић оптужен.
Павловићу се судило јер је 16. јануара 2025. у Рузвелтовој улици аутомобилом ударио студенткињу док је с окупљенима одавала почаст настрадалима у паду новосадске надстрешнице.
Радовић је објаснила да је Више јавно тужилаштво у Београду против Павловића подигло оптужницу за тешко убиство у покушају из члана 114, став 1, тачка 2 Кривичног законика, док је у одлуци о помиловању наведена тачка 11 истог члана.
@anabrnabic @Europarl_EN @anabrnabic it would take forever to post here all your (@sns_srbija )crimes against the Serbian citizens. So, I'll just post this one of many - attempted murder of young student Sonja Ponjavić by car, because @avucic said on all media that it is ok to do: https://t.co/PQ75AwDQQg— Nadja011 (@Animus_non_res) September 21, 2026
"Не ради се о истом кривичном дјелу. Он фактички није успио да погоди оно што пише у оптужници", рекла је Радовић, додавши да је ријеч о различитим квалификованим облицима тешког убиства и да је Павловић помилован за дјело за које није оптужен.
Према њеним ријечима, у одлуци о помиловању има и других грешака, међу којима је навод да је пред Вишим судом вођен поступак на основу оптужног приједлога, иако је ријеч о оптужници. На те грешке, како каже, већ је указала у жалби Уставном суду, уз захтјев за одлагање извршења одлуке о помиловању.
Судски поступак се сада наставља, јер је Апелациони суд предмет вратио Вишем суду на поновно одлучивање.
"Дошли смо у завршну фазу. Требало је да се објави пресуда, али је одлука о помиловању објављена четири дана прије изрицања пресуде", казала је Радовић, оцијенивши да би акт о помиловању због озбиљних пропуста требало ставити ван снаге.
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