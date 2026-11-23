Аутор:АТВ редакција
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„Знам да је нестала дјевојчица, неки човјек нас је зауставио у Бањском Пољу и питао јесмо ли је видјели, дао Бог да је нађу“, рекао је, према ријечима свједока, Дејан Драгијевић свом пословођи Зорану Здравковићу 26. марта 2024. године, на дан нестанка Данке Илић.
Како је данас пред Вишим судом у Неготину испричао Здравковић, Драгијевић му је то рекао током разговора, након чега је наставио да прича о другим стварима, а његово понашање није му било сумњиво, преноси „Курир“.
Здравковић, који је био пословођа Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, данас је саслушан као свједок у наставку суђења за убиство двогодишње дјевојчице. Он је пред судским вијећем говорио о томе како су се двојица његових радника понашала на дан нестанка, али и наредних дана, као и о њиховим разговорима са колегама након што су позвани у полицију.
Свједок је објаснио да је тог јутра око 7.30 часова видио обојицу на послу, а да је претходно са Дејаном Драгијевићем заједно дошао аутомобилом из Злота, гдје обојица живе.
Након завршетка радног времена, како је навео, заједно су се вратили, а када су стигли на Нови Злотски пут, позвао га је директор и рекао му да се прикључе потрази за несталом дјевојчицом, по налогу градоначелника Бора.
„Ја сам то пренио Дејану и позвао још неколико колега, између осталог и Срђана. Он ми је рекао да је код Малазије јер је бирао неки цријеп, ја сам му пренио шта је рекао директор, он је рекао: 'Океј, идем', ништа чудно нисам примијетио“, испричао је Здравковић.
Говорећи о разговору са Драгијевићем, свједок је поновио да му је он поменуо како је већ чуо за нестанак дјевојчице, јер их је неко зауставио у Бањском Пољу и питао да ли су је видјели.
Здравковић је истакао да је обојицу видио и наредног дана, 27. марта, али да ни тада није примијетио ништа необично. Са Дејаном је касније поново разговарао о несталој дјевојчици.
„Са Дејаном сам послије поново разговарао и коментарисали смо да још нису нашли оно дијете, Дејан је рекао: 'Дао Бог да се дијете пронађе' и дјеловао ми је сасвим нормално“, навео је свједок.
Додао је да је Драгијевића видио и 1. априла, када су поново заједно ишли на посао, али да ни током јутарњих радних састанака није примијетио ништа необично.
„Сви се у фирми питамо како нико од нас није примијетио“, рекао је Здравковић.
Свједок је говорио и о разговорима које су запослени водили са Драгијевићем и Јанковићем након што су њих двојица давали изјаве у полицији.
Како је објаснио, окривљени су колегама причали да су били у полицији, као и да су им одузета приватна возила. Запослени су их, између осталог, питали шта су радили у улици у којој је нестала дјевојчица, с обзиром на то да су тог дана били ангажовани у Озренској улици.
„Дејан и Срђан су коментарисали да су давали изјаву у полицији и да су им одузета приватна возила. Ми смо их питали шта су тамо радили у тој улици кад су били ангажовани у Озренској, они су рекли да су тамо обавили малу нужду и да више ништа не знају“, испричао је Здравковић.
О својим радницима имао је, како је навео, само ријечи хвале, истичући да никада није чуо да се неко из села жалио на њих.
„Њих цијело село зна, никада нисам чуо да је ико имао замјерке на њих, увијек су помагали свима“, рекао је свједок.
Здравковић је на крају говорио и о службеним аутомобилима „Водовода“, наводећи да су сва четири возила марке „фијат панда“, којима је предузеће располагало у том периоду, имала ГПС систем за праћење.
Ипак, истакао је да не зна да ли је полиција контролисала податке са свих возила, јер он није имао приступ том систему.
„Сва возила 'фијат панда' 'Водовода', а имали смо у то вријеме четири, имала су ГПС систем за праћење. Не знам да ли су сва контролисана од стране ПУ Бор, јер ја немам тај приступ, то има технички директор“, навео је Здравковић.
Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић оптужени су за тешко убиство Данке Илић у саизвршилаштву. Према наводима оптужнице, они су 26. марта 2024. године службеним аутомобилом „Водовода“ ударили дјевојчицу у Бањском Пољу, након чега ју је Драгијевић, како се сумња, усмртио, док му је Јанковић помагао. Тијело дјевојчице до данас није пронађено.
Обојица окривљених негирала су кривицу приликом изношења одбране. Драгијевић је тврдио да нису ударили Данку, да је он није убио нити премјестио њено тијело, наводећи да је раније признање дао под полицијском тортуром. Јанковић је такође негирао да је учествовао у злочину, тврдећи да дјевојчицу није ни видио и да је његово признање изнуђено.
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