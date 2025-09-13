Logo

Tурчин ножем избо мушкарца: Након крваве драме на Звездари тужилаштво тражи притвор

Извор:

Блиц

13.09.2025

14:39

Коментари:

0
Tурчин ножем избо мушкарца: Након крваве драме на Звездари тужилаштво тражи притвор
Фото: Unsplash

У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је држављанин Републике Турске Адем Ј. (23) због постојања основане сумње да је 11. септембра 2025. године на територији ГО Звездара покушао да лиши живота држављанина Републике Киргистан З.А.Е.

Осумњичени је на саслушању негирао извршење кривичног дјела и изнио је своју одбрану. Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да Адему Ј. одреди притвор због опасности од бјекства, да не би утицао на свједоке и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дјело.

nevrijeme-tb-17082025

Друштво

Бх. метеоролози најављују ''вријеме од гљива''

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дјело Покушај убиства.

Постоји основана сумња да се Адем Ј. 11. септембра око 1:30 у друштву са још четири држављанина Републике Турске у улици Николе Доксата, на Звездари, нашао са петорицом држављана Рерпублике Киргистан, међу којима је био и оштећени З.А.Е, где је најпре дошло до расправе и свађе, а затим и до размјене удараца и гурања.

судница

Хроника

Три године скривао леш оца у помоћној просторији, а сада је донесена коначна пресуда

Након тога је, како се сумња, Адем Ј. извадио нож и кренуо према оштећеном који се помјерао уназад, али му је осумњичени пришао и задао му убод ножем у предјелу горњег дела абдомена, наневши му тешку телесну повреду опасну по живот.

(Блиц)

Подијели:

Тагови:

Избоден мушкарац

Zvezdara

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бх. метеоролози најављују ''вријеме од гљива''

Друштво

Бх. метеоролози најављују ''вријеме од гљива''

5 ч

0
Лука Дончић није штедио, за куповину нове куће издвојио вртоглаву цифру

Кошарка

Лука Дончић није штедио, за куповину нове куће издвојио вртоглаву цифру

5 ч

0
Уводи се велика промјена на аеродромима у БиХ

Друштво

Уводи се велика промјена на аеродромима у БиХ

5 ч

0
Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

Република Српска

Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

19

30

Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

19

30

"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner