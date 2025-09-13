Tурчин ножем избо мушкарца: Након крваве драме на Звездари тужилаштво тражи притвор

Извор:
Блиц
13.09.2025
14:39
Коментари:0
У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је држављанин Републике Турске Адем Ј. (23) због постојања основане сумње да је 11. септембра 2025. године на територији ГО Звездара покушао да лиши живота држављанина Републике Киргистан З.А.Е.
Осумњичени је на саслушању негирао извршење кривичног дјела и изнио је своју одбрану. Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да Адему Ј. одреди притвор због опасности од бјекства, да не би утицао на свједоке и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дјело.
Друштво
Бх. метеоролози најављују ''вријеме од гљива''
Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дјело Покушај убиства.
Постоји основана сумња да се Адем Ј. 11. септембра око 1:30 у друштву са још четири држављанина Републике Турске у улици Николе Доксата, на Звездари, нашао са петорицом држављана Рерпублике Киргистан, међу којима је био и оштећени З.А.Е, где је најпре дошло до расправе и свађе, а затим и до размјене удараца и гурања.
Хроника
Три године скривао леш оца у помоћној просторији, а сада је донесена коначна пресуда
Након тога је, како се сумња, Адем Ј. извадио нож и кренуо према оштећеном који се помјерао уназад, али му је осумњичени пришао и задао му убод ножем у предјелу горњег дела абдомена, наневши му тешку телесну повреду опасну по живот.
(Блиц)
Друштво
5 ч0
Кошарка
5 ч0
Друштво
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
19
30
19
30
19
30
19
22
19
16
Тренутно на програму