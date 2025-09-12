Тужилаштво одустало од оптужбе против једног оптуженог за припрему убиства Бојовића

Извор:
Више јавно тужилаштво у Београду изменило је оптужницу и одустало од оптужбе против Богдана Пантовића, једног од оптужених за припремање убиства Луке Бојовића.
На суђењу је данас констатовано да је дошло до измјене оптужнице и да је тужилаштво одустало од оптужбе против Пантовића, као и да је чињенично стање измијењено, али је остала иста правна квалификација кривичних дјела.
Суђење је одложено за 29. септембар како би се адвокати и оптужени упознали са измјенама.
За припрему Бојовићевог убиства суди се Николи Павловићу, Милану Илићу, Филипу Каравелићу, Саши Кузмановићу и Богдану Пантовићу.
Бојовић је на претходном суђењу рекао да се не придружује кривичном гоњењу оптужених и да не истиче правно-имовински захтјев.
Сви оптужени су на почетку овог поступка негирали кривицу, док је Павловић ипак признао да је носио пиштољ, за који није имао дозволу.
Међутим сви су негирали наводе оптужнице, којима им је на терет стављено да су планирали Бојовићево убиство у центру Београда.
Оптужницом се сва петорица окривљених терете се за кривично дјело тешко убиство из члана 114 став 2 (припремне радње) Кривичног законика.
Павловић и Кузмановић терете се и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, а Илић за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Како је раније саопштило Више јавно тужилаштво у Београду, постоји оправдана сумња да су ови осумњичени од почетка фебруара до 10. маја 2024. године заједно, са умишљајем, набављали средства за убиство Бојовића, договарали се, планирали и организовали његово извршење.
Каравелић је, како се сумња, окупио остале осумњичене и додијелио им тачно одређене задатке у циљу извршења кривичног дјела, са којима су се сви осумњичени сложили.
У том циљу изнајмили су три "штек стана" на Врачару, затим возило у рентакар агенцији, опсервирали су локацију на којој је планирано извршење кривичног дјела, а Илић је био задужен да продајом опојне дроге кокаин прибави новчана средства потребна за припрему и организовање кривичног дјела.
Набавили су пиштољ марке "Walther Creed" са избрушеним серијским бројем, па су у Великом селу, у њивама иза Дунава, 3. маја 2024. године вршили испробавање поменутог пиштоља намењеног за извршење кривичног дјела тешко убиство.
Осумњичени су спријечени у извршењу припреманог кривичног дјела, од стране полицијских службеника 10. маја 2024. године.
Код Павловића, чији је задатак био да лиши живота Бојовића, приликом хапшења је пронађен пиштољ марке "Walther Creed" са избрушеним серијским бројем, намењен извршењу кривичног дјела. У лежишту пиштоља се налазио један метак, док се у оквиру налазило још 13 комада метака.
У гаражи која се налази у дворишту породичне куће Илића пронађено је 73,26 грама опојне дроге кокаин, коју је држао неовлашћено ради продаје, као и вагица за прецизно мјерење.
