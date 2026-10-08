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Тзв. косовска полиција забранила кампању за изборе на КиМ

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08.10.2026 22:28

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Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Кампања за изборе у Србији није дозвољена на Косову и Метохији, рекао је замјеник командира такозване косовске полиције за регион Сјевер Ветон Ељшани.

Ељшани је навео да су добили инструкције да не дозволе спровођење предизборних активности.

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"Могу само да кажем да имамо инструкције од претпостављених, одлуку према којој одржавање предизборних или изборних кампања за Србију на Косову није дозвољено и такве активности неће бити дозвољене", рекао је Ељшани, преноси Косово онлајн.

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић затражио је од шефа ОЕБС-а у Приштини Џерарда Мекгарка да та мисија пружи подршку како би се парламентарни избори одржали и на Косову и Метохији.

Он је по расписивању избора подсјетио Мекгарка да, на основу одлуке ОЕБС-а из 1999. године, одговорност те мисије обухвата организовање и надгледање избора.

Међутим, из ОЕБС-а су одговорили да је та мисија спремна да прикупља гласачке листиће уколико би се парламентарни избори за Скупштину Србије одржали и у српским срединама на Косову и Метохији, али да је за то неопходна сагласност привремених приштинских институција.

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Републичка изборна комисија одлучила је да бирачи на предстојећим изборима за Скупштину Србије, чија су бирачка мјеста на подручју Косова и Метохије, остваре бирачко право у Врању, Рашки, Куршумлији и Тутину.

(Срна)

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Тагови :

Косово и Метохија

Србија

изборна кампања

тзв.косовска полиција

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