Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У паду војног авиона Војске Србије у Старој Пазови погинуо је мајор Горан Булајић.
Мајор Горан Булајић је рођен 25. марта 1973. године у Београду. У Војсци Србије је био од 1996. године. Иза себе је оставио двоје дјеце.
Министар одбране Братислав Гашић и заступник начелника Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник Тиосав Јанковић, који је и командант Ратног ваздухопловства и ПВО, упутили су телеграме саучешћа породици погинулог пилота Војске Србије.
Србија
Вучић о нападу на посланике СНС-а: Мора да се зна ко је ово организовао
Заступник начелника Генералштаба упутио се на мјесто пада авиона.
Министарство одбране Србије потврдило је да је летјелица пала јутрос око 08.45.
Формирана је комисија за испитивање ванредног догађаја, која има задатак да утврди околности настанка ванредног догађаја и евентуалну одговорност војне организације, као и стручна комисија Ратног ваздухопловства која треба да утврди узроке удеса ваздухоплова.
Србија
Какав је МиГ-29, борбени авион Војске Србије који се срушио код Старе Пазове?
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч1
Друштво
6 д0
Регион
2 седм0
Хроника
3 седм0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч4
Србија
2 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму