Извор:
Б92
11.09.2025
08:01
Коментари:0
У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид током свог живота, показује истраживање које је представљено синоћ поводом обележавања Светског дана превенције самоубиства, у Центру за младе ЦЕЗАМ у Београду.
Склоност је већа код дјевојчица, посебно просјечног узраста 15 година и у ситуацијама када су нарушени породични односи, рекла је на панел дискусији др Марија Леро, специјалиста дјечје и адолесцентне психијатрије и коауторка истраживања о заступљености психијатријских поремећаја међу дјецом и адолесцентима у Србији. Ризик је, упозорава, већи ако дјеца не живе са оба родитеља, посебно ако не постоји адекватна динамика и комуникација у породици.
Према подацима Републичког завода за статистику, током 2024. године у Србији живот је себи одузело 703 људи, од којих је било 535 мушкараца и 168 жена, односно у просјеку двије особе дневно, а 27 је било млађих од 24 године. Како наводи Леро, још један фактор ризика представља прекомјерно провођење времена на интернету и забиљежено је да у просјеку 1,5 час дневно више на интернету од својих вршњака проводе дјеца која се самоповређују.
Психолог Ана Радановић објаснила је да је суицидално понашање код младих дио ширег феномена самоповређивања које не мора увијек имати смртоносну намјеру и такође скренула пажњу на факторе ризика из дигиталне сфере.
Како наводи Радановићева, важно је едуковати младе у погледу ризика употребе вјештачке интелигенције по ментално здравље и објаснити им начине на које она функционише.
"У априлу смо имали примјер адолесцента из Америке који је починио самоубиство након што га је ChatGPT на то охрабрио", додала је она. Такође, према истраживањима, свака четврта млада особа види на интернету слику самоповређивања и то смањује осјетљивост и повећава пријемчивост оваквог понашања, упозорила је Радановићева.
"Држава нема националну стратегију за реаговање на самоповређивање, тако да смо покушали да направимо протокол за реаговање на самоповређивање у школама у Србији на основу протокола објављених у другим земљама од водећих аутора у овој области. Рад ће бити објављен у наредним мјесецима и овај протокол ће бити дистрибуиран школама, најприје онима које су учествовале у истраживању", најавила је Радановићева.
Истраживање које је представила др Леро открива да свако пето дијете или адолесцент испуњава бар један дијагностички критеријум за склоност ка суициду или самоповрјеђивању.
(б92)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму