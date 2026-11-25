Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дубравко Мацура, брат власника „Алта банке“ Давора Мацуре, и Татјана Бундало, директорка компаније „Алта пеј груп“, ухапшени су јутрос, у сриједу, 25. новембра, преносе српски медији.
Како јавља КРИК, одређено им је полицијско задржавање у трајању од 48 часова.
Они су, како додају медији, приведени у оквиру истраге која се води против Давора Мацуре, осумњиченог да је из трезора „Алта банке“ незаконито узео око 390 милиона евра.
Ухапшени Дубравко Мацура биће саслушан данас послијеподне у Јавном тужилаштву за организовани криминал, након чега ће тужилаштво одлучити да ли ће тражити притвор.
Саслушање Татјане Бундало, додаје КРИК, још није заказано, а тужилаштво прикупља документацију у вези са њеним могућим учешћем у случају.
Њих двоје ухапшени су јутрос и осумњичени су да су били умијешани у изношење новца из трезора „Алта банке“, наводи КРИК.
Због тога је раније ухапшен власник „Алта банке“ Давор Мацура, као и још двојица његових сарадника, који су и даље у притвору.
Хапшење се догодило убрзо након избора и три дана након што је Народна банка Србије одузела дозволу за рад „Алта банци“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
54 мин0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму