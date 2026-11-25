Аутор:АТВ редакција
Коментари:8
Главни уредник Информера Драган Ј. Вучићевић је ухапшен.
Драгана Ј. Вучићевића су на 50 метара од зграде телевизије пресрели органи реда, који нису били обиљежени, наводи Информер.
Како наводи поменути медиј, Вучићевић је одведен у полицијску станицу Вождовац.
Хроника
Позлило Николини Шљивић, превезена на УКЦ Српске
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму