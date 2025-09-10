Ухапшен радник Министарства рада - присвојио новац намијењен за погребе

Извор:
Танјуг
10.09.2025
14:37
Коментари:0
По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, припадници Одјељења за борбу против корупције Министарства унутрашњих послова Србије ухапсили су С.Б. због сумње да је извршио кривично дјело проневјера у продуженом трајању.
С.Б. по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова, фактички обавља послове у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за борачко - инвалидску заштиту, Одељење за нормативне послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије и по усменом налогу руководиоца Одељења радно је ангажован на пословима исплате накнаде погребних трошкова корисника, саопштено је из тог тужилаштва.
Он је, како се сумња, од 2. октобра 2024. године до 24. јула 2025. године у 12 наврата, у намјери да себи прибави противправну корист мијењао спискове корисника накнаде погребних трошкова дефинисаних Законом о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихове породице, а чији начин исплате је предвиђен Правилником о начину исплате новчаних примања.
Уносио је своје личне своје податке и такву спецификацију електронским путем достављао банци са којом је уговором о сарадњи предвиђено да та банка наведена одобрена буџетска средства која су јој намјенски пренијета, по својим процедурама преноси и исплаћује корисницима, па је банка наведена средства преносила и исплаћивала на рачун осумњиченог С.Б. по основу спискова са нетачном садржином које је он сачињавао и достављао електронским путем.
На овај начин С.Б. је, како се сумња, присвојио и себи прибавио противправну имовинску корист у укупном износу од 3.495.417,64 динара, која средства је потом користио за личне потребе.
Акција лишења слободе спроведена је по пријави Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, а након спроведеног предистражног поступка.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведен на саслушање пред Посебним одјељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму