Аутор:АТВ редакција
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Припадници Дирекције полиције, ПУ за град Београд идентификовали су и ухапсили И. М. (22) и В. М. (20) , због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело тешка дјела против опште сигурности у вези кривичног дјела изазивање опште опасности.
Сумња се да су они, 26. новембра ове године око 5 часова, изазвали пожар на објекту "Техноманије" и салона намјештаја у Улици Агостина Нета у Новом Београду.
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Осумњиченима је, по налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужиоцу.
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