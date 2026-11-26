Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Према налогу Јавног тужилаштва Србије за организовани криминал, ухапшене су три особе запослене у Алта банци, односно привредном друштву "Алта груп", због сумње да су власнику Банке Давору Мацури прибавиле противправну имовинску корист од 45.556.596.250 динара (388.000 евра) на штету Алта банке и повезаних правних лица.
Тужилаштво је саопштило данас да су ухапшени специјални савјетник оперативно-техничких послова, логистике, имовине и безбједности Д.М, као и Ј.П, запослена на пословима благајника у банци, те директор привредног друштва "Алта груп" Т.Б. због кривичног дјела злоупотреба положаја одговорног лица у помагању.
Д.М. је осумњичен да је неовлаштено улазио у депо трезора Алта банке из којег је противправно износио готов новац у еврима, а затим га предавао осумњиченом Давору Мацури, преноси "Срна".
Осумњиченој Т.Б. стављено је на терет да је сачињавала и давала налоге запосленима у "Алта групи" да сачине и реализују фиктивне налоге за уплату пазара, као и налоге за уплату новца на рачун Давора Мацуре неистините садржине, који немају покриће у готовини.
На основу тих налога Ј.П. је вршила уплате новца на рачун привредног друштва "Алта груп", након чега је овако уплаћени новац трансферисан на приватни рачун Давора Мацуре у Алта банци.
Како наводи Тужилаштво, на тај су начин прибавили противправну имовинску корист осумњиченом Давору Мацури од 45.556.596.250 динара на штету Алта банка и повезаних правних лица.
Осумњиченим је одређена мера задржавања у трајању од 48 часова, а биће у законском року саслушани у Јавном тужилаштву за организовани криминал.
Народна банка Србије одузела је крајем октобра дозволу за рад Алта банци након чега је покренут стечај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму