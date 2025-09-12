Logo
Улице Краљева пуне пацова: Повећана опасност од заразе!

12.09.2025

20:24

Коментари:

0
Фото: Facebook/Kraljevo Uzivo Glavna Stranica/screenshot
Фото: Facebook/Kraljevo Uzivo Glavna Stranica/screenshot

Краљево муку мучи са пацовима. Због великог броја ових глодара у центру града, у Краљеву се спроводи систематска дератизација.

Третирају се пословне и стамбене зграде, градска депонија, паркови и зелене површине, гробља, приобаља ријека у центру града, али и у Жичи, Матарушкој Бањи, Конареву и Ушћу. Зашто је дошло до повећања броја глодара и како тече дератизација преноси РТС.

Тенис-12092025

Тенис

Тениски клуб Борац на удару новог урбанистичког плана

Снимци пацова који излазе из атмосферске канализације испод клупа на централном краљевачком тргу почели су да се дијеле друштвеним мрежама. Дијелили су Краљевчани и забринутост да ће пренамножавање глодара угрозити здравље грађана, јер преносе бројне болести.

“То су хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, туларемија, лептоспирозе, затим глодари могу да носе неке врсте салмонела и значи приликом контаминације хране могу да изазову тровање. Ту исто тако треба поменути трихинелозу. Затим исто кад је у питању лајмска болест, значи болест коју преносе крпељи”, наводи проф. др Радован Чеканац, епидемиолог.

Полиција Италија

Свијет

Младић (18) из Албаније погинуо током полицијске потјере

Компанија Авенија МБ, са којом је градска управа потписала уговор почетком јуна, у понедјељак је почела да спроводи систематску дератизацију. Али тек прву ове године, иако је претходних било уобичајено да се превентивно ради бар два пута годишње. Истина - планирано је било и да се јавна набавка заврши раније. Угинули пацов на шеталишту код Краљевачког позоришта показао је да дератизација даје резултате. Али је он тамо стајао два дана.

ŽIČARA-120925

Свијет

Откачила се жичара у Русији, има погинулих

Проф. др Радован Чеканац каже да је битно све угинуле глодаре одмах склонити да не би дошло до могућности заражавања других животињских врста, а то је посебно важно у руралним, сеоским срединама да случајно свиње не поједу таквог инфицираног глодара и не дође до заражавања самих свиња, које касније могу пренијети болест на човјека.

У компанији која спроводи дератизацију кажу да, по уговору, уклањање угинулих глодара није њихова обавеза.

horoskop

Занимљивости

Од 13. септембра богатство и успјех само за ова два знака: Улазе у период који мијења све

У локалној самоуправи су на молбу медија да добију саговорника који би говорио о дератизацији и недоумицама које је прате, рекли да у овом тренутку нису у могућности да га обезбиједе, јер је предсједница комисије која прати и контролише дератизацију на одмору до понедјељка.

Овај видео је настао у јулу:

