Улице Краљева пуне пацова: Повећана опасност од заразе!

12.09.2025
20:24
Коментари:0
Краљево муку мучи са пацовима. Због великог броја ових глодара у центру града, у Краљеву се спроводи систематска дератизација.
Третирају се пословне и стамбене зграде, градска депонија, паркови и зелене површине, гробља, приобаља ријека у центру града, али и у Жичи, Матарушкој Бањи, Конареву и Ушћу. Зашто је дошло до повећања броја глодара и како тече дератизација преноси РТС.
Тенис
Тениски клуб Борац на удару новог урбанистичког плана
Снимци пацова који излазе из атмосферске канализације испод клупа на централном краљевачком тргу почели су да се дијеле друштвеним мрежама. Дијелили су Краљевчани и забринутост да ће пренамножавање глодара угрозити здравље грађана, јер преносе бројне болести.
“То су хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, туларемија, лептоспирозе, затим глодари могу да носе неке врсте салмонела и значи приликом контаминације хране могу да изазову тровање. Ту исто тако треба поменути трихинелозу. Затим исто кад је у питању лајмска болест, значи болест коју преносе крпељи”, наводи проф. др Радован Чеканац, епидемиолог.
Свијет
Младић (18) из Албаније погинуо током полицијске потјере
Компанија Авенија МБ, са којом је градска управа потписала уговор почетком јуна, у понедјељак је почела да спроводи систематску дератизацију. Али тек прву ове године, иако је претходних било уобичајено да се превентивно ради бар два пута годишње. Истина - планирано је било и да се јавна набавка заврши раније. Угинули пацов на шеталишту код Краљевачког позоришта показао је да дератизација даје резултате. Али је он тамо стајао два дана.
Свијет
Откачила се жичара у Русији, има погинулих
Проф. др Радован Чеканац каже да је битно све угинуле глодаре одмах склонити да не би дошло до могућности заражавања других животињских врста, а то је посебно важно у руралним, сеоским срединама да случајно свиње не поједу таквог инфицираног глодара и не дође до заражавања самих свиња, које касније могу пренијети болест на човјека.
У компанији која спроводи дератизацију кажу да, по уговору, уклањање угинулих глодара није њихова обавеза.
Занимљивости
Од 13. септембра богатство и успјех само за ова два знака: Улазе у период који мијења све
У локалној самоуправи су на молбу медија да добију саговорника који би говорио о дератизацији и недоумицама које је прате, рекли да у овом тренутку нису у могућности да га обезбиједе, јер је предсједница комисије која прати и контролише дератизацију на одмору до понедјељка.
Овај видео је настао у јулу: