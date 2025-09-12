Умро Првослав Давинић

Извор:
Првослав Давинић је преминуо у 87. години у Београду, након краће и тешке болести. Његова урна положена је 9. септембра на Новом гробљу.
Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1963, магистрирао, а докторирао 1976. године на истој институцији на тему међународноправних питања везаних за нуклеарно оружје. Године 1994. је Универзитет у Пенсилванији у САД додијелио му титулу доктора наука из области међународних односа.
Био је политичар и дипломата, члан странке Г17 плус, а значајно мјесто у каријери му је била функција министра одбране Државне заједнице Србије и Црне Горе. Такође је имао дугогодишње искуство у раду са међународним институцијама, укључујући Уједињене нације и Институт за мировна истраживања.
Првослав Давинић је преминуо у Београду 2025. године, у 87. години.
Апелациони суд у Београду правоснажно је 2022. године ослободио некадашњег министра одбране Србије и Црне Горе Првослава Давинића оптужби да је злоупотријебио службени положај 2005. године приликом продаје вишка наоружања војске СЦГ предузећу из Подгорице.
Такође, Давинић и генерал Милун Кокновић у том случају су правоснажно ослобођени и оптужби да су заједно злоупотријебили службени положај приликом куповине стана начелнику Генералштаба Војске СЦГ Љубиши Јокићу.
Том одлуком одбијена је жалба тужилаштва и потврђена друга првостепена пресуда Вишег суда у Београду којом су Давинић и Кокновић ослобођени оптужби.
Давинић је ослобођен од оптужби да је 2005. године предузећу „Југоимпорт-монт” из Подгорице прибавио имовинску корист у износу од 1.617.686 америчких долара, а држави Републици Србији нанео имовинску штету у том износу.
Тужилаштво је сматрало да су због тога сва новчана средства остварена продајом наоружања морала да се уплате на посебан предрачун у оквиру консолидованог рачуна трезора Народне банке Србије. Он је ослобођен и оптужбе да је од куповине стана за Јокановића прибавио имовинску корист од 26.628 евра.
Давинић је претходно био правоснажно ослобођен по три оптужнице за такозвану аферу „Панцир”, затим за станове намијењене „Кобрама”, и стан намијењен једном официру.
Он је добио правоснажну условну осуду у случају познатом као „баркаса”, поводом оптужби да је 2005. године Црној Гори поклонио војни брод баркаса вриједан око 3.6 милиона динара, и тако према ставу суда оштетио буџет државне заједнице.
Давинићу је у том случају одлуком Апелационог суда у Београду изречена условна осуда од осам мјесеци затвора с роком провјере од три године, док је Република Србија ради остваривања имовинско-правног захтјева упућена на парницу.
У детаљном образложењу одлуке Апелационог суда, када је у питању кривично дјело у вези са продајом вишкова стрељачког наоружања Војске СЦГ, тај суд је 2022. констатовао да несумњиво произлази да је Врховни савјет одбране донио одлуку да се уговор закључи са предузећем „Југоимпорт-монт”, па да се Давинићу не може приписивати да је он овом предузећу прибавио имовинску корист и то подношењем предлога четири мјесеца раније како се терети.
Осим тога, правилно је првостепени суд имао у виду и да су средства добијена продајом вишка наоружања припадала Фонду за реформу система одбране ДЗ СЦГ, а не Републици Србији, те не стоји ни тврдња тужиоца да је овим нанијета имовинска штета Републици Србији, указао је Апелациони суд.
Како је утврђено, током првостепеног поступка нису изведени докази који указују на противправно деловање Давинића, вршење утицаја на чланове Врховног савјета одбране или било ког актера у продаји од фирми које су учествовале у надметању или преко службеника који су радили у управама и секторима који су у томе учествовали, а што нико од њих није ни навео.
