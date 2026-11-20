Аутор:АТВ редакција
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Скупштина Србије синоћ је неколико минута прије поноћи коначно након бурне и вишедневне расправе изабрала руководство, а уочи завршетка сједнице говор је одржао и предсједник Странке правде и помирења Усаме Зукорлић.
Наиме, уочи пребројавања гласова за потпредсједнике скупштине и генералног секретара, Усаме Зукорлић је искористио прилику да честита "Дан Санџака".
"Знам да сви журе, јако је касно, међутим за седам минута наступа 20. новембар, Дан Санџака. Па желим да искористим прилику да свим Бошњацима који живе у регији Санџака, како у сјеверном дијелу у Србији, тако и у јужном дијелу у Црној Гори, честитам Дан Санџака", рекао је Зукорлић.
На његове ријечи услиједио је и аплауз представника Студентске листе.
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