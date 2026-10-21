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Велика акција у Новом Саду: Хапшење због планирања немира 25. октобра

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21.10.2026 11:12

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Велика акција у Новом Саду: Хапшење због планирања немира 25. октобра
Фото: VJT MUP

У великој акцији полиције у Новом Саду ухапшено је више чланова криминалне групе коју, према писању српских медија, предводи 28-годишњи Марко Веин.

Према информацијама Танјуга, Веин је организовао криминалу групу која је планирала изазивање немира у Београду 25. октобра, на дан избора у Србији. Поред њега, ухапшен је и Матеј А. у Краљеву. Према информацијама овог медија, обојица имају хрватске пасоше.

Веин је, како сазнаје Танјуг, планирао да дође у Београд са 80-ак људи и да се праве немири.

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Подијели:

Тагови :

Марко Веин

Нови Сад

акција полиције

Србија

Коментари (4)

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