Велика акција у Новом Саду: Хапшење због планирања немира 25. октобра

Аутор:АТВ редакција
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У великој акцији полиције у Новом Саду ухапшено је више чланова криминалне групе коју, према писању српских медија, предводи 28-годишњи Марко Веин.
Према информацијама Танјуга, Веин је организовао криминалу групу која је планирала изазивање немира у Београду 25. октобра, на дан избора у Србији. Поред њега, ухапшен је и Матеј А. у Краљеву. Према информацијама овог медија, обојица имају хрватске пасоше.
Веин је, како сазнаје Танјуг, планирао да дође у Београд са 80-ак људи и да се праве немири.
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