Вучевић: Курти поново звецка оружјем

Извор:
СРНА
08.09.2025
19:32
Коментари:0
Премијер привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбин Курти поново звецка оружјем најавом војног савеза такозваних косовских безбједносних снага и оружаних снага Албаније јер то није ништа друго него нова директна пријетња Србији и српском народу, рекао је савјетник предсједника Србије за регионална питања Милош Вучевић.
Вучевић је навео да је да Курти покушава да "запали" регион, док међународна заједница поново ћути, оцијенивши да је то нови Куртијев корак ка формирању "велике Албаније".
Република Српска
Социјална карта Републике Српске и даље у фази израде
Кфор је, истакао је Вучевић, једина дозвољена војна формација на простору АП Косово и Метохија.
"Када се све сагледа са историјског аспекта, јасно је шта се спрема и да се ради против српског народа. А Курти је перјаница геноцидне политике против српског народа и не да то не крије, већ се тиме и хвали", навео је Вучевић на "Иксу".
Економија
Спрема се нови удар на новчанике грађана
Вучевић је оцијенио да склапање војних савеза уперених против Србије подсјећа на оно што је рађено деведесетих година прошлог вијека, али да Србија остаје досљедна поштовању Резолуције 1244 Савјета безбједности УН, заштити својих сународника и очувању мира и стабилности.
Истакао је, између осталог, да је Србија спремна да брани свој народ и своју отаџбину, али да не жели никакве сукобе.
Република Српска
1 д0
Свијет
1 д0
Занимљивости
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму