Logo
Large banner

Вучевић: Курти поново звецка оружјем

Извор:

СРНА

08.09.2025

19:32

Коментари:

0
Miloš Vučević
Фото: Танјуг/АП

Премијер привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбин Курти поново звецка оружјем најавом војног савеза такозваних косовских безбједносних снага и оружаних снага Албаније јер то није ништа друго него нова директна пријетња Србији и српском народу, рекао је савјетник предсједника Србије за регионална питања Милош Вучевић.

Вучевић је навео да је да Курти покушава да "запали" регион, док међународна заједница поново ћути, оцијенивши да је то нови Куртијев корак ка формирању "велике Албаније".

БањаЛука

Република Српска

Социјална карта Републике Српске и даље у фази израде

Кфор је, истакао је Вучевић, једина дозвољена војна формација на простору АП Косово и Метохија.

"Када се све сагледа са историјског аспекта, јасно је шта се спрема и да се ради против српског народа. А Курти је перјаница геноцидне политике против српског народа и не да то не крије, већ се тиме и хвали", навео је Вучевић на "Иксу".

ilu-marke-KM-280825

Економија

Спрема се нови удар на новчанике грађана

Вучевић је оцијенио да склапање војних савеза уперених против Србије подсјећа на оно што је рађено деведесетих година прошлог вијека, али да Србија остаје досљедна поштовању Резолуције 1244 Савјета безбједности УН, заштити својих сународника и очувању мира и стабилности.

Истакао је, између осталог, да је Србија спремна да брани свој народ и своју отаџбину, али да не жели никакве сукобе.

Подијели:

Таг:

Милош Вучевић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Социјална карта Републике Српске и даље у фази израде

Република Српска

Социјална карта Републике Српске и даље у фази израде

1 д

0
Шок након што је бик убио човјека: Језиви снимак потресао свијет

Свијет

Шок након што је бик убио човјека: Језиви снимак потресао свијет

1 д

0
Пуж голаћ цијелу ноћ звонио на интерфон станарима зграде

Занимљивости

Пуж голаћ цијелу ноћ звонио на интерфон станарима зграде

1 д

0
Могуће повећање цијене мрежарине изазвало буру у јавности

Друштво

Могуће повећање цијене мрежарине изазвало буру у јавности

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner