Вучић честитао Дан српског јединства: У вријеме турбуленција да сачувамо мир

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас у Осаки, гдје је почео вишедневну радну посјету, да је најважније да у ери великих турбуленција сачувамо мир, слободу и јединство нашег народа и честитао грађанима празник Дан српског јединства, слободе и националне заставе који се данас обиљежава у Србији и Републици Српској.
"Желим грађанима да честитам национални празник, Дан јединства, слободе и српске заставе и да кажем колико је важно да у ери великих турбуленција у цијелом свијету сачувамо мир, слободу, јединство нашег народа. Јединство нашег народа како у земљи, тако у региону, тако и свуда на планети. Ми ћемо овде данас у Јапану обиљежити национални дан на веома свечан начин у главном павиљону изложбе ЕКСПО заједно са државним министром Ито Јошимотом", рекао је Вучић новинарима, преноси Танјуг.
Казао је да ће делегација Србије још једном честитати грађанима национални дан и истовремено представити Србију на најљепши могући начин.
"И заједно ћемо обићи и српски павиљон и јапански павиљон. Колико данас имаћемо прве разговоре са јапанским компанијама, а сутра у Токију очекује ме пријем код јапанског цара Нарухита, што је велика част за нашу земљу и за наше грађане. И, наравно, у политичком смислу вјероватно најзначајнији разговор са јапанским премијером Ишибом, а онда ћемо имати и вечеру коју организује један од инвеститора у нашој земљи ЈТИ, гдје ће доћи и други инвеститори, они који су већ инвестирали у нашу земљу, од Јазакија, Тојо Тајерса до Нидека", навео је Вучић.
Како је рекао, "имаћемо са њиховом пословном асоцијацијом веома важан састанак гдје ћемо представити Србију и замолити за неке нове инвестиције". Додао је да нам проблем представљају америчке тарифе, али "гледамо да са нашим партнерима из Сједињених Држава и тај проблем некако ријешимо".
Истакао је да је поносан што у Јапану обиљежавамо "са једнаком страшћу, пажњом и љубављу наш национални празник".
"За два, три дана када се вратимо наставићемо и са додјелом одликовања и са великом парадом 20. септембра која ће бити импресивна и показати зашто је, макар као један од разлога, Србија била тема и мета ужасних напада у претходних неколико мјесеци", истакао је Вучић.
