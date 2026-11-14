Вучић изабран за шефа посланичке групе у Скупштини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио је данас да је изабран за шефа посланичке групе у Скупштини Србије.
"Изабран сам за шефа посланичке групе, да ли ће се она звати `Уједињена Србија` или `Србија против терора` или ће бити неки други назив то ћемо тек видети и донети одлуку у понедељак или уторак ујутру", рекао је Вучић.
Нагласио је да ће се понашати пристојно, цивилизовано.
"Бићемо онакви какви јесмо и заступаћемо интересе свих грађана Србије", рекао је Вучић за ТВ Пинк.
Говорећи о стручности, Вучић је истакао да ће Стојана Раденовића предложити за предсједника Народне скупштине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
5 ч2
Србија
5 ч1
Србија
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму