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Вучић изабран за шефа посланичке групе у Скупштини

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АТВ редакција
14.11.2026 19:27

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Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"
Фото: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио је данас да је изабран за шефа посланичке групе у Скупштини Србије.

"Изабран сам за шефа посланичке групе, да ли ће се она звати `Уједињена Србија` или `Србија против терора` или ће бити неки други назив то ћемо тек видети и донети одлуку у понедељак или уторак ујутру", рекао је Вучић.

Нагласио је да ће се понашати пристојно, цивилизовано.

"Бићемо онакви какви јесмо и заступаћемо интересе свих грађана Србије", рекао је Вучић за ТВ Пинк.

Говорећи о стручности, Вучић је истакао да ће Стојана Раденовића предложити за предсједника Народне скупштине.

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Тагови :

Александар Вучић

Србија

народна скупштина

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