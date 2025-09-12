Вучић објаснио због чега се одржава војна парада и коју поруку шаље

12.09.2025
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да војна парада у Београду 20. септембра нема везе ни са каквим дневним догађајима и истакао да је њено одржавање израз жеље државе да се обиљежи национални празник, Дан српског јединства, слободе и националне заставе, али и израз жеље да се покаже колико је војска напредовала.
Вучић је то рекао након уручивања уговора о раду новој групи здравствених радника који се враћају из иностранства у здравствене установе у Србији, одговарајући на питање новинара да прокоментарише наводе у опозиционим медијима да војску користи за "личну промоцију" и да одржавањем параде наводно "жели да плаши народ".
- Парада је, као што знате, заказана још са прољећа. Више од шест мјесеци има како је она заказана. Нема везе ни са каквим дневним догађајима, ни са чим. Та парада је израз наше жеље да обиљежимо национални празник, али и израз жеље да покажемо колико је наша војска напредовала. Да покажемо грађанима Србије у шта смо улагали новац, да људи могу да на транспарентан начин виде колико је данас Србија снажнија у односу на оно што је представљала јуче. Да покажемо људима у Србији да могу да се осјећају сигурно, безбједно, јер на бранику отажбине су дјевојке и момци, али и много моћнија, снажнија опрема, оружје и оружје него што смо икада имали - истакао је Вучић.
Додао је да је одржавање параде порука стабилности, сигурности, безбједности земље и да као фактор одвраћања сваког потенцијалног агресора представља једну од најважнијих порука коју је могуће послати у данашњем свијету.
- Посебно у данашњем свијету несигурности, општег лудила, метежа, безброј проблема на сваком мјесту, то је један од кључних фактора стабилности - рекао је Вучић.
Нагласио је да је Војска Србије најпоштованија, најугледнија и најпопуларнија институција у земљи и навео да у свијету постоје трендови, како је истакао, анархо-либералних љевичарских кругова, који желе да сруше своје институције.
- Сада видимо да, поред рушења Српске православне цркве, желе рушење војске, желе рушење свих других институција - додао је Вучић.
Навео је да антисрпска хистерија која се већ мјесецима спроводи није ништа ново и додао да је видео изјаве из Зелено-левог фронта које говоре о томе како је то иста војска која је убијала у региону у сукобима деведесетих.
- Прво, ови младићи су 30 година млађи, а са друге стране и наше војнике и наше полицајце су убијали неки, којима се они додворавају и 1999. године, а и свих деведесетих година и ми смо поносни на наше ветеране и на све оне који су се борили за српску отаџбину, за разлику од њих - рекао је Вучић.
На питање новинара да прокоментарише то што су представници опозиције тражили од ЕУ да се уведу санкције српској држави, Вучић је рекао да такав гест више говори о опозицији.
- Мене је срамота да тражим за било коју земљу на свијету, туђу земљу, да тражим санкције од било кога. Њих није срамота да траже санкције против сопствене земље. Ја мислим да то све говори - истакао је предсједник Вучић.
