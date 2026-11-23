Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шеф посланичке групе „Александар Вучић – Србија побјеђује“ Александар Вучић изјавио је, послије данашњих консултација у парламенту о даљем току конститутивне сједнице, да опозиција неће водити ниједан скупштински одбор и додао да не види зашто би онда учествовали у раду одбора, али да ће одлуку о томе донијети сутра.
Он је додао и да мисли да ће одлука бити да не учествују у раду одбора на овакав, како је рекао, понижавајући начин.
Вучић је навео да су консултације трајале кратко, а представници власти су, како је рекао, предочили свој план, а то је да чланство у одборима буде сразмјерно броју народних посланика.
„На наше питање колико одбора од 19, укупно је 20, рачунајући Одбор за права дјетета, гдје Одбор за права дјетета по функцији води предсједник Народне скупштине, дакле од ових 19, питали смо колико одбора припада опозицији и колико одбора припада листи Уједињена Србија, односно колико тих одбора могу да воде људи са листе Уједињена Србија. Добили смо одговор: ниједан“, рекао је Вучић новинарима у парламенту.
Он је додао да су, послије избора потпредсједника Народне скупштине, у којима су сви, од првог до посљедњег, представници власти, сада добили одговор да суштински представници опозиције не могу да воде ниједан одбор, истичући да се то није догодило у посљедњих 35 година.
„Ми смо рекли да ћемо до сутра доставити коначан одговор хоћемо ли уопште учествовати у раду одбора, али сматрамо да то нема никаквог смисла, баш никаквог, ако неко на такав начин мисли да може да понижава грађане Србије који су за нас гласали и да може да каже: немате ни потпредсједнике, немате ни предсједнике одбора“, рекао је Вучић.
Он је додао да не види зашто би уопште у томе учествовали.
„То ће бити једини парламент у свијету у којем су предсједник и потпредсједници сви из исте странке, гдје су предсједници одбора сви припадници режима или ће дати некој од мањинских странака да управљају једним или два одбора, а представници опозиције неће добити ништа“, рекао је Вучић.
Он је оцијенио да је сада јасно да је све што су представници Студентске листе причали о институцијама, демократији и свему другом била лаж.
„Нити демократије, нити институција, већ само револуционарни терор. Ми ћемо сутра донијети коначну одлуку, али највјероватније да уопште нећемо учествовати у раду одбора. Мислим да ће одлука бити готово једногласна или готово јединствена да не учествујемо у раду одбора на овакав понижавајући начин“, рекао је Вучић.
Додао је да, ако неки други покушавају да газе по вама, не можете да им се прикључите.
„Нема баш много смисла, посебно што овдје није ријеч о нашој посланичкој групи, овдје је ријеч о грађанима Србије. Они газе грађане Србије који нису гласали за њих“, казао је Вучић.
На питање о евентуалном кандидату СНС-а на предсједничким изборима који треба да буду расписани најкасније до 27. новембра, Вучић је рекао да су се „неки људи претворили и у тужиоце и у судије и у полицајце и да једино што раде јесте да пријете“, што се, како каже, видјело на пленарном засједању Скупштине, додајући да не види каквог би смисла имало учешће на изборима у таквој атмосфери.
„Наравно, одлука може да буде и другачија, али ја лични став износим – не видим каквог би смисла имало учешће на изборима у којима вам хапсе људе ни због чега, то јест хапсе људе зато што је неки пленум тако осмислио и наредио неком од тужилаца да мора да поступа уколико хоће да задржи своју фотељу. Све је бесмислено, тако да нисам сигуран да има потребе да им дајемо ту врсту легитимитета“, казао је Вучић.
Додао је да ће коначну одлуку о учешћу на изборима донијети страначки органи.
„Разговараћемо са члановима странке, имамо и скупштину странке и онда ћемо по том питању донијети коначну одлуку“, рекао је Вучић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму