Аутор:Стеван Лулић
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Лидер посланичке групе Србија побеђује Александар Вучић поново је прокоментарисао је разлог за данашње хапшење Драгана Ј. Вучићевића, главног и одговорног уредника "Информера".
"Оваква банда никада није била на власти ни у једној европској земљи! Борићемо се и победити", поручио је Александар Вучић.
Он је у видео снимку објављеном на Инстаграму објавио Рјешење о задржавању Вучићевића.
"Испред мене је рјешење о задржавању Драгана Ј. Вучићевића. То је урађено по одобрењу тужиоца Другог тужилаштва у Београду, Марка Пљакића. Против Вучићевића Драгана, због 'тобож ометања правде' и изазивања панике и нереда. Ово је невјероватан безобразлук. Прочитаћу вам само један дио", рекао је Вучић и додао:
"Дакле, замислите, за оно вече када су му упали у телевизију, они кажу: 'Осумњичени користећи платформу Информер телевизије, која има националну интернет доступност, лупетају глупости'. Немају националну доступност, али дозвољено је револуционарним тужиоцима. Али пазите, у продуженом периоду од 2023. до 2026. системски је спроводио медијску кампању ширења мржње, нетрпељивости и јавног таргетирања. А онда нам саопштавају да је највећи проблем у томе што је рекао да се припрема 'Мајдан', грађански рат и аутомобил пун бензина. Припремали су и Мајдан и грађански рат? Па имали су аутомобиле, не знам да ли пуне бензина, али пуне и ножева, и палица, и дроге, и свега другог. И све су то имали".
Србија
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Вучић је потом о Студентској листи изнио свој изузетно негативан став, називајући их бандитима.
"Е, овакви бандити, тужилачки, овакве слуге новоуспостављеног криминалног режима, чије је наркотичко и оружано крило Врачарски клан, овако нешто никада нисмо видјели".
Лидер посланичке групе Србија побеђује је прочитао шта је Драган Ј. Вучићевић написао на самом рјешењу.
"Овдје видите храброст Драгана Вучићевића, гдје пише: 'Рјешење примио Драган Вучићевић', гдје се очекује његов потпис, а он је написао: 'Одбијам да потпишем', запета 'ово је политички прогон'. С правом је написао човјек, и још једном показао и колико је храбар и колико се бори за своје идеје. Овако нешто Србија није доживјела. Кад говорите о прогону и о лажима, је л' гоните оне који су лагали о Звучном топу? Је л' гоните оне који су лагали о Јовањици? Који су лагали о Сарајево Сафарију? Је л' гоните оне који су лагали о убијеном дјечаку у Ваљеву? Наравно да не гоните", поручио је Вучић.
Изразио је увјерење да ће "Вучићевић издржати".
"Слуге увијек имају своју цену, и срећом па се увијек таквима и покажу. Добро, цијели свијет је сад видио, и цијела Србија је видјела у шта су нам земљу претворили. А Драган Вучићевић ће издржати, издржати и терор скупштинске већине која сладострасно аплаудира пред његовим сином, ваљда се радујући нечијој несрећи. Лијекове му не дају док не добију извјештај лекара да баш те лијекове пије. Оваква банда никада није била на власти нигдје, ни у једној европској земљи. Никада. Добро, борићемо се", закључио је Вучић.
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