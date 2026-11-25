Аутор:АТВ редакција
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Шеф посланичке групе Србија побеђује Александар Вучић остао је послије 5-минутне паузе сам у посланичким клупама опозиције.
Сви остали посланици групе Србија побеђује изашли су из сале и отишли пред полицијску станицу Вождовац како би ухапшеном Драгану Ј. Вучићевићу пружили подршку.
"Овдје сам сам зато што су народни посланици отишли испред полицијске станице на Вождовцу да би пружили подршку ухапшеном Драгану Ј. Вучићевићу", казао је лидер парламентарне опозиције Вучић.
Вучић је казао да полиција Вучићевића још држи у колима испред станице и не уводи га унутра.
Подсјећамо, главни уредник Информера Драган Ј. Вучићевић ухапшен је јутрос.
Драгана Ј. Вучићевића су на 50 метара од зграде телевизије пресрели органи реда, који нису били обиљежени, тврди "Информер".
Како наводи поменути медиј, Вучићевић је одведен у полицијску станицу Вождовац.
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