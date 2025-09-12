Logo
Вучић: Сценарио „Чарли Кирк“ био планиран у Србији

Информер

12.09.2025

21:58

1
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да су сценарији "Непал" и "Чарли Кирк" одавно планирани да се догоде и у Србији.

Предсједник је гостујући у емисији Информера навео да је амерички активиста Чарли Кирк убијен због свој мишљења и да је тај догађај један у низу догађаја који ће да представља прекретницу у будућности.

"Шта изазива највећи бијес код оних који су рушили Србију 10 мјесеци? Кад бих поменуо позив на дијалог или дебату истог секунда изазива невјероватну дозу беса, фасцинантно велик степен агресије код свих њихових присталица, лидера, лажних новинара, медија и свега другог. Код њих бес изазива кад урадите нешто потпуно нормално, што је за њих ненормално", казао је Вучић.

"Постало је нормално да вам кажу запалила се ватра у просторијама СНС-а. Све ненормално постало је нормално. То су урадили кроз огроман новац. У Непалу су убили 25 људи, и онда сљедећи дан им је у неком распореду писало и мртви-хладни чисте град од опушака. Ма баш их брига. Ништа их то не интересује", додао је предсједник Србије.

(Информер)

Александар Вучић

Коментари (1)
