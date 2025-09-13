Logo

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

13.09.2025

19:16

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић придружио се вечерас на Бањици мирној шетњи грађана који се противе блокадама.

Грађани су почели да се окупљају на Бањици нешто прије 18.00 часова, а како су рекли, желе да поруче да блокаде ометају свакодневно функционисање, док они само желе нормалан живот, да се слободно крећу, раде и уче.

Колона од више хиљада људи прошетала је низ Булевар Ослобођења, носећи транспаренте "Србија је вечна, док су јој деца верна" и "Вождовац је против блокада".

Vucic - Aleksandar - 06092025

Србија

Вучић: Сценарио „Чарли Кирк“ био планиран у Србији

Вучић је рекао новинарима да је све више људи на скуповима против блокада, те да људи хоће да живе нормално, да их нико не малтретира и да буду слободни.

"Треба са разговарамо да се помиримо са нашим сестрама и браћом да разумеју да је готова обојена револуција, да је народ победио и да будемо уједињени", рекао је Вучић.

Vucic-Aleksandar- ilu

Србија

Вучић објаснио због чега се одржава војна парада и коју поруку шаље

На скупу против блокада у Београду на Бањици били су присутни предсједник Скупштине Србије Ана Брнабић и министар унутрашњих послова Ивица Дачић.

Дачић је истакао да је присутан велики број људи и да очекује да ће све проћи мирно.

То су, како је навео, људи који су се охрабрили и осмјелили да покажу да су за мир и против блокада и да већина Србије мисли овако.

dodik vucic

Република Српска

Додик се пред одлазак у Москву састао са Вучићем, познато о чему су разговарали

Лидер Покрета социјалиста Александар Вулин придружио се грађанима на Вождовцу који су јасно изразили своје противљење блокадама и застоју у развоју Београда и Србије, те истакао да Србија заслужује мир и стабилност.

Као и претходна четири викенда, грађани се у бројним мјестима широм Србије окупљају на позив Центра за друштвену стабилност од 18.00 часова, а за данас су најављена окупљања у више од 130 општина, градова и насеља, преноси Срна.

Од 18.30 часова предвиђене су и мирне шетње против блокада, а нека од места у којима ће грађани исказати незадовољство десетомесечним блокадама су Београд, Ниш, Нови Сад, Чачак, Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Сомбор, Кула, Апатин, Оџаци, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Бела Црква, Опово, Врбас, Темерин, Жабаљ, Кикинда, Зрењанин, Нова Црња, Сечањ, Житиште, Нови Бечеј, Вршац...

