Аутор:АТВ редакција
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Шеф посланичке групе "Србија побјеђује“ Александар Вучић је најавио за четвртак сједницу Главног одбора те странке, на којој ће донијети одлуку о томе да ли ће учествовати на предстојећим предсједничким изборима, заказаним за 27. децембар.
„Ми смо поступили као озбиљна политичка организација, показујући поштовање према противницима и грађанима. Дали смо све од себе да се сачувају мир и стабилност. Пораз смо прихватили на џентлменски начин, пружили руку онима који су на противуставан начин извојевали побједу. Оно што желим да кажем свима који се радују проблемима са којима се земља суочава јесте да то није наша политика. Нећемо да се такмичимо, ми ћемо себе да мијењамо како бисмо били бољи. Увијек ћемо рећи – ово је добра ствар. Подржаћемо све што је добро. Све што је у интересу грађана, бићемо спремни да подржимо“, рекао је на почетку.
Они су, каже, много радили, па је додао када ће донијети одлуку о томе да ли излазе на предсједничке изборе.
„Успјели смо да повећамо пензије и плате. Формирање Владе што прије је од пресудног значаја. Боље је да постоји него ванинституционални терор. Желимо да упозоримо представнике власти да се не баве ловом на вјештице. То је једино што су радили, не зато што се било ко од нас уплашио, него зато што то води земљу у даљу нестабилност и нове подјеле. Желим да кажем да ми припремамо скупштину странке, у четвртак доносимо одлуку о учешћу на предсједничким изборима“, казао је.
Ту одлуку коју донесу ће поштовати, каже Вучић.
„Једна опција је да изађемо са својим кандидатом, друга да се подржи неко од независних, више људи нас је питало за подршку, а трећа је да не изађемо са кандидатом. Сматрам да је трећа опција најбоља“, поручио је он.
Шеф посланичке групе „Србија побјеђује“ изјавио је данас да сматра да је најбоље да СНС не изађе са својим кандидатом на предсједничке изборе заказане за 27. децембар из неколико разлога, од којих је, како је навео, први то што Студентска листа за више од мјесец дана није покушала да смањи тензије и подјеле у друштву и покрене дијалог.
Вучић је, током обраћања у централи СНС-а, казао да не искључује могућност да, с обзиром на расположење у странци, на органима странке буде донесена и другачија одлука.
Како је навео, од тренутка када је Студентска листа побиједила на парламентарним изборима одржаним 25. октобра, ниједног тренутка нису суштински покушали да покрену разговоре, да спусте тензије у друштву и смање подјеле.
Истакао је да су људи наставили да се додворавају екстремистима у својим редовима, сматрајући да ће тако добити подршку за функције.
Указао је да то што група „Србија побјеђује“ није добила ниједно потпредсједничко мјесто, као ни предсједничка мјеста у одборима, не значи да је опозиција остала без потпредсједничких мјеста, већ да су грађани Србије остали без својих заступника, без својих представника на одређеним позицијама и у одборима, као и у радним тијелима Народне скупштине.
„Ти грађани њих нису занимали, јер они сматрају да то нису представници који би требало да буду ту, већ ће они да нађу неке представнике, као и на предсједничким изборима, који ће да буду фини и добри, који ће да тетоше, не би ли им изашло што више људи, пошто знају да ће побједа, и овако и онако, да им буде убједљива“, нагласио је Вучић.
Шеф посланичке групе „Србија побјеђује“ Александар Вучић најавио је да ће та посланичка група сутра Народној скупштини предати приједлог закључка о заштити слободе медија, спречавању прогона новинара и недопустивости селективне примјене закона у Србији.
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