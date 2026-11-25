Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шеф посланичке групе Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић саопштио је данас да је ухапшен власник "Информера" Драган Ј. Вучићевић.
"Ухапшен је само због свог новинарског рада", рекао је Вучић током скупштинског засједања.
Србија
Ухапшен Драган Вучићевић
Посланици Студентске листе аплаудирали су када је Вучић саопштио да је Вучићевић ухапшен.
"Мени ово довољно говори са каквим кретенима ми имамо посла", рекао је Вучић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму