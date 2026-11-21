Аутор:АТВ редакција
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Александар Вучић одговорио је на питање новинара зашто је видно смршао.
Он је кратко рекао: "Ваљда мање једем".
"Да вам кажем да се не секирам, и да ми је све свеједно, било би глупо и бесмислено. За мене је све што се догодило 25. октобра, било, прије свега за Србију, лоша вијест. Само што то морате као неко ко се бави политиком да људски и џентлменски прихватите, честитате противнику, без обзира на то што су се служили свим недозвољеним средствима. Што су мучили ову земљу двије године, малтретирали све грађане. Наравно да није лако и једноставно, огроман је терет и притисци су. Свакога дана хапсе заиста невине људе по Србији. Од силних најава никада не уђу у случај да кажу шта је тачно", додао је он.
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Вучић каже да су то смијешне ствари, посебно што се тиче финансијских предмета.
"Иначе, када сам био у Скупштини као млад, као клинац, сваког дана сам био у Скупштини, некада два, некада пет, некада десет сати. За мене је интересантно да никога нема у Народној Скупштини. Неки људи се баве триковима и маркетингом. Ви идете послије као кречите факултет. Што ниси окречио овдје, испред свог дома, увредљиве поруке: 'Ћаци п...' Људи су могли да виде уосталом, ја сам запрепашћен неодговорношћу, нетранспарентношћу, незнањем, непознавањем чињеница, и лошом ресавском преписивачком школом из свега онога што су лагали Н1 и Нова С. То је све од аргументације, а да не причам о кашљању, бојанкама, спавању, десанту на ресторан и бифе", казао је Вучић.
Говорећи о писању Јутарњег листа, о обукама кроз које су прошли активисти студентског покрета, Вучић је рекао да су рекли све оно о чему је говорено.
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"Рекли су да су организовали радионице, кампове за обуку, да су их учили не само изборним вјештинама већ и дигиталном маркетингу. То је дефиниција обојене револуције. То је дефиниција споља наметнуте и скупо плаћене обојене револуције. То за мене јесте важна чињеница. То показује неспособност наших служби и државних органа, који су дио тога знали, а нико није реаговао. И са друге стране, сам долазак Маршавелског, за кога је неко морао да зна да је високи функционер њихове УДБЕ. Нико није реаговао", додао је он, преноси "Информер".
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