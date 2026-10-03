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Вукелић: "Халијард" представља понос српског народа

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03.10.2026 13:09

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Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Србије Никола Вукелић
Фото: Srna

Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Србије Никола Вукелић поручио је данас у Бољанићу код Добоја да акција "Халијард" представља понос српског народа и показатељ да су Срби као народ увијек били на правој страни историје и у Првом и у Другом светском рату.

"Амерички пилоти имали су срећу да падну на територију која је била под контролом српског народа, иначе, да су пали само неко километара даље на територију која била под контролом нациста, Немаца, усташа, били би ликвидирани или би били послати у заробљеништво", изјавио је новинарима Вукелић.

Он је нагласио да је српски народ организован у акцији "Халијард " те пилоте одвео у слободу.

Коментаришући српско-америчке односе, Вукелић је указао на велике узлете, али и велике падове, издвојивши деведесете године 20. вијека када је српском народу нанесена велика неправда.

Представник Фондације Мисија "Халијард" Драган Дабић истакао је да успјех мисије "Халијард" почива на савезништву и заједничком дјеловању америчких спасилачких тимова, генерала Драгољуба Михаиловића и српског народа.

"Мјештсни који су их прихватали знали су да ризикују своје животе, али су им пружили уточиште и храну, због чега човјечност предака заслужују да буде запамћена и да буде спона са Америком", рекао је Дабић.

У Бољанићу код Добоја данас су обиљежене 82 године од операције "Халијард" и спасавања савезничких пилота које су извршили припадници Југословенске војске у отаџбини.

У акцији "Халијард" укупно је спасено 500 савезничких пилота, а са импровизованог аеродрома у Бољанићу евакуисано је 60 америчких авијатичара, преноси Срна.

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Тагови :

Никола Вукелић

Халијард

мисија

Бољанић

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