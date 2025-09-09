Вулин: ЕУ је дубоко антисрпска

09.09.2025
10:42
Коментари:1
Поучени мојим искуством са смјеном под притиском ЕУ, већина српских министара, уплашених за своју политичку будућност, правиће се да нису чули шта је о Србији рекла Марта Кос или шта од нас захтијевају зелени посланици, олош који је учествовао у нередима у Новом Саду, рекао је Александар Вулин, лидер Покрета социјалиста.
- Нисте ви олош од Марте Кос до зелених посланика зато што сте из ЕУ, већ зато што долазите у Србију да бисте подстакли подјеле и сукобе, да бисте на улици рушили и постављали власт Србима, да бисте у Србији радили оно што у својим земљама не смијете ни да помислите. Ви сте олош зато што хоћете да везујете руке српској полицији и да одређујете када и како сме да штити своје животе. Ви сте олош зато што сте лажови који су потписали и гарантовали испуњење Бриселског споразума и зато што хоћете да угушите Републику Српску када већ нисте могли да је војнички уништите - рекао је Вулин.
Он је поручио да ако нису разумјели, он ће "радо поново доћи у Европски парламент да им све објасни.
- Могли бисте у име демократије да позовете и чујете Србе који вас неће молити да Србији уведете санкције. ЕУ је у својој суштини дубоко антисрпска и свако приближавање ЕУ је удаљавање од српског народа, од самосталне Србије и од Српског свијета. Колико будемо ближи ЕУ, толико ћемо бити даље од Русије и Кине. Срби, шта вам није јасно? - поручио је Александар Вулин, реагујући на антисрпске изјаве Марте Кос и антисрпско деловање посланика из Европског парламента у Новом Саду.
