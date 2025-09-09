Вулин: Мултиполарни свијет је већ ту, потребан је велики договор

09.09.2025
16:39
Коментари:0
Предсједник Покрета социјалиста Александар Вулин оцијенио је данас да је војна парада у Пекингу показала да је униполарни свијет мртав, да је мултиполарни свијет већ ту и да је неопходан велики договор ради спречавања сукоба који се спрема.
Вулин је на скупу у Београду у организацији Покрета социјалиста поводом обиљежавања 80 година од побједе Кине у Народном рату и свјетском антифашистичком рату поручио да свијет плански и намјерно заборавља жртве Кинеза и Срба у Другом свјетском рату.
Сцена
Маја Маринковић се обратила Јањушу након што је хитно оперисан
Честитајући кинеском народу велику побједу у 14 година дугом, херојском отпору јапанској агресији, у којој је изгубио 35 милиона људи, Вулин је рекао да је "Западу потребна ревизија историје да би могао да оправда злочине које ће чинити у будућности", саопштено је из Вулиновог кабинета.
"Али сада, у овом историјском тренутку, прави се нова подела света. У Пекингу, на војној паради и у говору председника Си Ђинпинга јасно се видело да је униполаран свет мртав и да се спрема велики договор који је једина алтернатива великом сукобу", навео је Вулин.
Здравље
Ово помаже у изградњи и опоравку мишића након вјежбања
Он је додао да се нови велики договор спрема и Србима, који треба да се изборе да српско питање, без сукоба и ратова, дође на дневни ред великих сила.
"Треба да јасно кажемо да народ који је победио у два светска рата, народ који је претрпео највеће неправде после Другог светског рата мора да добије право да изнесе своје легитимне интересе - уједињење", навео је Вулин.
Он је истакао да је уједињење оно што су Срби сањали од Карађорђа.
"Уједињење је оно што сањамо и ми. И све што урадимо ми у нашој генерацији неће морати да раде наша деца. Хајде да ми понесемо тај терет, хајде да ми за њих створимо бољи свет, хајде да створимо српски свет", поручио је Вулин.
Он је оцијенио да ће у времену које долази свако показати на којој је страни историје, додајући да српски народ до сада никада није гријешио.
Србија
Вулин: ЕУ је дубоко антисрпска
Вулин је рекао да је сваки корак ка ЕУ корак даље од Кине и Русије, од слободног свијета и највећа препрека уједињењу и опстанку Срба, јер европске интеграције нису само економски договор.
"То би свако од нас врло радо поздравио, али су те интеграције политички и идеолошки договор, у коме се од Срба тражи да напусте сарадњу са Руском Федерацијом и Кином и да постану дио савеза који прави савез против Србије", навео је лидер Покрета социјалиста.
Република Српска
Вулин: Дио опозиције се радује мржњи оних који су против Српске
Он је поставио питање да ли заиста може да се мисли да су Словенија, Хрватска, Албанија и то што се зове Косово направили војни савез без сагласности НАТО и ЕУ, те да ЕУ и НАТО то нису организовали, поздравили и усмјерили против Срба.
"Против кога се организују? Против Мађарске, неутралне Аустрије? Организују се не само против Србије, него против свих Срба где год они живели. Ми Срби често заборавимо да српски свет постоји, а српски непријатељ то никада не заборавља и увек нас проналази и тражи где год да живимо", навео је Вулин.
Скупу је присуствовао и амбасадор Кине Ли Минг, који је рекао да су кинески и српски народ поднијели огромне жртве и дали значајан допринос борби против фашизма у Другом свјетском рату.
БиХ
Вулин: Бећировићев говор у Поточарима наставак Изетбеговићеве Исламске декларације
Он је додао да, међутим, данас постоје снаге које покушавају да искривљују и негирају резултате Другог свјетског рата, отворено подстичући сукобе, преноси Срна.
"Наш историјски допринос не сме бити искривљен или омаловажен од стране било кога. Солидарност стечена крвљу створила је снажну духовну везу народа Србије и Кине", навео је Ли.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму