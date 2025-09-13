Logo

Вулин се придружио скупу на Вождовцу

13.09.2025

20:37

Вулин се придружио скупу на Вождовцу
Фото: АТВ

Александар Вулин придружио се грађанима на Вождовцу који су јасно изразили своје противљење блокадама и застоју у развоју Београда и Србије.

''Србија заслужује мир и стабилност'', навео је Вулин.

Широм Србије, подсјетимо, вечерас су одржана окупљања грађана који се противе блокадама са којих је поручено да блокаде ометају свакодневно функционисање и да грађани желе нормалан живот какав су имали и прије блокада.

Vucic - Aleksandar - 06092025

Србија

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

Грађани су се окупили у око 130 општина и градова, гдје су организоване и шетње, а указали су да су против блокада и упутили су подршку предсједнику Србије Александру Вучићу који се вечерас придружио грађанима Вождовца у насељу Бањица.

(Телеграф.рс)

Александар Вулин

Александар Вучић

