Вулин се придружио скупу на Вождовцу

13.09.2025
20:37
Коментари:0
Александар Вулин придружио се грађанима на Вождовцу који су јасно изразили своје противљење блокадама и застоју у развоју Београда и Србије.
''Србија заслужује мир и стабилност'', навео је Вулин.
Широм Србије, подсјетимо, вечерас су одржана окупљања грађана који се противе блокадама са којих је поручено да блокаде ометају свакодневно функционисање и да грађани желе нормалан живот какав су имали и прије блокада.
Србија
Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада
Грађани су се окупили у око 130 општина и градова, гдје су организоване и шетње, а указали су да су против блокада и упутили су подршку предсједнику Србије Александру Вучићу који се вечерас придружио грађанима Вождовца у насељу Бањица.
Најновије
Најчитаније
21
57
21
34
21
25
21
20
21
17
Тренутно на програму