Запалио се воз, обустављен саобраћај

Извор:

Телеграф

08.09.2025

21:45

Воз пруга жељезница
Фото: Irina Iriser/Pexels

Вечерас око 19 часова на прузи Београд – Шид, у Лаћарку, избио је пожар на теретном возу, након чега је композиција хитно заустављена између насеља Варда и Савске улице.

На терен су одмах изашли припадници Ватрогасне бригаде Сремска Митровица, који су брзом реакцијом угасили пожар и спречили његово даље ширење. Локомотива и вагони остали су на мјесту инцидента, а истрага ће утврдити узрок.

Према првим незваничним информацијама, сумња се да је до пожара дошло усљед варничења точкова, одакле су варнице запалиле околну траву и растиње.

Несрећа у трну

Хроника

Несрећа у Трну: Моториста ударио пјешака, саобраћај обустављен

У пожару, на срећу, није било повређених, нити веће материјалне штете. Саобраћај на овој деоници пруге био је привремено обустављен.



