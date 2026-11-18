Аутор:АТВ редакција
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Афричка куга свиња регистрована је у неколико села у општини Кнић, гдје је уништено више од 170 свиња, а око зараженог подручја је успостављен заштитни појас од три километра, речено је данас на сједници Штаба за ванредне ситуације у Крагујевцу.
Градски штаб за ванредне ситуације предузео је мјере за спречавање ширења заразе са подручја општине Кнић на Крагујевац, иако град тренутно није директно угрожен појавом заразе.
Замјеник градоначелника Крагујевца Дејан Ружић рекао је на сједници Градског штаба да се епидемиолошка ситуација у сусједној општини пажљиво прати и предузимају превентивне активности.
На сједници Штаба договорено је да се обезбиједе локације за евентуално укопавање заражених животиња, као и потребна механизација, како би се у случају потребе правовремено реаговало.
По налогу ветеринарске инспекције подручје на три километра од села проглашено је зараженим, и то у селима Брњица, Дубрава, Суморовац и Рашковић, а на 10 километара проглашено је угрожено подручје и обухвата 19 села на подручју општине Кнић, као и 10 села на подручју града Крагујевца, преноси Танјуг.
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