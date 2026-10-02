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Застрашујући снимак из Србије: Улијеће аутом у групу дјеце па бјежи

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02.10.2026 14:08

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Снимак несреће у Винчи
Фото: Инстаграм

Застрашујући и дубоко узнемирујући удес наизглед догодио се синоћ у Винчи када је за сада непознати возач колима улетио у групу дјеце основношколског узраста и том приликом оборио неколико дјечака.

На друштвеним мрежама објављен је снимак инцидента који јасно показује тренутке удеса који је несумњиво направио трауму дјеци, а потенцијално и физички повриједио једно или неколико њих.

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Сигурносна камера забиљежила је како је група малишана стајала уз улицу, а потом потрчала да исту и пређе, међутим у том моменту већом брзином на дјецу налијеће црни аутомобил.

Неки успијевају да избјегну ударац, други су се растрчали, али неко остаје и на поду испред возила.

Оно што је додатно ужасавајуће огледа се у чињеници да је особа за воланом сачекала тек толико да се малишани подигну са асфалта прије него што је додала гас и одвезла се у непознатом смјеру, пише "Телеграф".

"Овај ужасан догађај се догодио на излазу из Винче у правцу Смедеревског пута. Речено ми је да је био синоћ 01. октобра. Ударити групу дјеце аутомобилом и отићи након тога?! Хеј групу дјеце!!!", наведено је у опису снимка.

Приказан је и мушкарац са малим дјететом који је кренуо ка возачу, али је исти побјегао прије него што се човјек пришао колима.

Тијана Богићевић

Сцена

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На друштвеним мрежама појавиле су се и информације да су возилом ударена двојица браће, а да очевици тврде да је возач аутомобилом ушао како у супротну траку, тако и да је прошао кроз црвено свјетло, али ти наводи још нису потврђени.

Упозоравамо - видео може бити узнемирујући!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Србија

удес

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